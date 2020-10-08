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    Приватбанк блокує гроші «Євросолідарності». У Порошенка зробили заяву

    • Розсилка
    Приватбанк блокує гроші «Євросолідарності». У Порошенка зробили заяву

    Влада використовує Приватбанк для боротьби з опозицією – заявили у «Євросолідарності»

    Влада Зеленського намагається активно протидіяти веденню виборчої кампанії «Європейської солідарності» – головної української опозиційної сили. Про це йдеться в заяві політсилі, яку було опубліковано сьогодні.

    «Ми вже неодноразово повідомляли про факти брутального порушення прозорості виборчого процесу представниками влади, однак послідовники Януковича вдаються до нових методів фальсифікації народного волевиявлення», - йдеться у повідомленні.

    У політсилі, яку очолює п’ятий президент Петро Порошенко, наголошують, що Приватбанк незаконно за заблокував кошти, виділені партією на ведення виборчої кампанії і це зроблено за вказівкою чинної влади. Так, 5 жовтня з центрального рахунку «Європейської солідарності» було здійснено перерахунок коштів на рахунки регіональних партійних структур. Але без жодних підстав вони були заблоковані працівниками Приватбанку.

    «Таким чином, незаконно втручаючись у виборчий процес, влада руками підконтрольного їй Приватбанку повністю заблокувала фінансування виборчої кампанії нашої партії в регіонах, зокрема, оплату реклами на телебаченні», - повідомили у політсил.

    «Європейська солідарність» заявляє, що чітко виконує вимоги законодавства щодо фінансування політичних партій та використовує кошти, які пройшли перевірку в НАЗК і були отримані як компенсація після парламентських виборів 2019 року. Саме НАЗК має виключне право перевіряти прозорість партійного фінансування.

    «Тому розцінюємо грубе втручання Приватбанку у виборчий процес як виконання злочинної вказівки Банкової у боротьбі з опозицією. «Європейська солідарність» вимагає від Зеленського припинити перетворювати вибори на фарс та використовувати банківську систему як інструмент у боротьбі з опозицією.

    Ми вимагаємо від правоохоронних органів та керівництва Національного банку України зупинити цей злочин і провести розслідування щодо свідомого перешкоджання працівниками Прибатбанку ведення виборчого процесу в Україні. Відповідні матеріали щодо грубого порушення владою України виборчого законодавства ми надаємо міжнародним організаціям та спостерігачам, які працюють в Україні», - йдеться у заяві.

     

    Європейська солідарність вибори гроші партії НАЗК фінансування Володимир Зеленський Приватбанк опозиція влада
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