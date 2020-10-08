ВАКС заявив про неприпустимість тиску на суддів у справі «Роттердам+»



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Справа «Роттердам+» закрита 27 серпня 2020 року через відсутність складу злочину

Вищий антикорупційний суд України підтримав суддю Катерину Широку після образ та публічних погроз з боку активіста Віталія Шабуніна щодо її рішення по справі «Роттердам+».

Про це заявила суддя-спікер Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко в коментарі виданню «Закон і Бізнес».

«Сегрегація суддів ВАКС, нападки на окремих суддів, відверті образи та намагання впливу інформаційним тиском не вплинуть на ефективність роботи інституції як цілісного організму здійснення правосуддя. Кожний суддя, незалежно від прізвища, здійснює свою діяльність незалежно, неупереджено, з дотриманням стандартів верховенства права і на підставі чинного законодавства», - прокоментувала нападки Шабуніна суддя-спікер ВАКС.

Вона наголосила, що у кримінальному проваджені щодо формули «Роттердам+» правосуддя залежало виключно від того матеріалу, який орган досудового розслідування представив суду.

«Ми не припиняємо наголошувати, що ВАКС не є структурним підрозділом Національного антикорупційного бюро чи Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; не можна забувати, що суд є органом правосуддя, який має властиві йому функції та задачі. І це абсолютно логічно і обґрунтовано, коли, здійснюючи судовий контроль на стадії досудового розслідування, слідчий суддя не погоджується зі слідчим або прокурором, відмовляє у задоволенні клопотання і наводить мотиви такої відмови в ухваленому судовому рішенні», - наголосила суддя-спікер.

Суддя Катерина Широка, яка 24 вересня винесла рішення про законність постанови прокурора САП про закриття справи «Роттердам+» в коментарі виданню наголосила, судді ВАКС попри провокації з боку окремих активістів приймають рішення у відповідності принципами поваги до прав і свобод людини, верховенства права та справедливості.

«Судді ВАКС є незалежними у прийнятті судових рішень і залишатимуться такими попри негативне, а інколи провокативне ставлення окремих осіб до діяльності суду […] Ми ж з колегами маємо намір надалі працювати в тому ж режимі, керуватись принципами поваги до прав і свобод людини, верховенства права та справедливості».

Нагадаємо, 24 вересня ВАКС відхилив позов екснардепа Віктора Чумака і визнав законним рішення САП про закриття справи «Роттердам+».

Того ж дня голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін опублікував образи та погрози на адресу судді Широкої, яка прийняла відповідне рішення.

Справа «Роттердам+» закрита 27 серпня 2020 року через відсутність складу злочину. Таке рішення САП прийняла після отримання фінальної експертизи СБУ, яка не підтвердила збитки чи шкоду від дії формули.