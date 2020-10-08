На Луганщині бойовик терористичної організації «ЛНР» отримав 5,5 років ув`язнення



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Найманець чинив збройний спротив силам АТО/ООС поблизу лінії розмежування, брав участь у боях під Золотим

Житель Луганська приєднався до лав незаконних формувань у 2014 році

За матеріалами Служби безпеки України учасник терористичної організації «ЛНР», якого правоохоронці затримали у серпні 2020 року під час спроби перетину лінії розмежування у розвідувальних цілях, отримав 5,5 років позбавлення волі. Про це йдеться на сайті СБУ.

Слідчі органів безпеки встановили, що з початком російської збройної агресії в червні 2014 року житель Луганська приєднався до лав незаконних збройних формувань та був зарахований до терористичного батальйону «Зоря» на посаду розвідника. Там він здійснював збір розвідданих на спостережних постах бойовиків. Пізніше він перевівся до Первомайська у «15 батальйон тероборони 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР».

Слідство встановило, що найманець чинив збройний спротив силам АТО/ООС поблизу лінії розмежування, брав участь у боях під Золотим.

Рубіжанський міський суд визнав бойовика винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Злочинця засуджено до 5,5 років позбавлення волі.

Сторона захисту має право на оскарження вироку в апеляційному порядку протягом місяця з дня його проголошення.

Досудове розслідування здійснювалося під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.