Публікують чорні квадрати: івано-франківські журналісти влаштували Зеленському протест
Вперше за роки незалежності України на робочу нараду в Івано-Франківській ОДА не було запрошено жодного місцевого журналіста
Під час візиту президента Володимира Зеленського в Івано-Франківську область місцеві ЗМІ не потрапили на робочу нараду в облдержадміністрацію.
Про це повідомляє видання Галка.
За даними видання, в ОДА збиралися президент Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, новий голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук, голова облради Олександр Сич й мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
У знак протесту видання в заголовку написало, що президент провів «якусь нараду».
«Вперше за роки незалежності України на робочу нараду в Івано-Франківській ОДА...не було запрошено жодного місцевого журналіста чи представника національних телеканалів на Прикарпатті», - сказано в повідомленні.
Місцеві ЗМІ публікують порожні смуги в новинах про заяви Зеленського. Видання Ратуша приносить «вибачення» у читачів за відсутність інформації.
«Детальніше про це ми вам, на жаль, не розповімо, адже представників ЗМІ на цю важливу імпрезу не запросили. І фото немає», - сказано в повідомленні.
Бліц.Info опублікувало чорну картинку з написом «Тут могло бути фото президента, але ЗМІ не запросили», а Репортер запостив чорний квадрат.