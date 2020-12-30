Куди зник указ Зеленського? Банкова почала клеїти дурня (документ)

«Діагноз – параліч роботи Офісу глави держави. Такого не було при жодному президенті»

В Офісі президента стверджують, що укази президента, опубліковані на сайті, є… непублічною інформацією. Таку відповідь, а її цілком можна розцінити як відписку, «Главком» отримав на запит щодо долі Указу президента №491/2020, який безслідно зник із сайту глави держави.



Нагадаємо: 9 листопада на сайті Офісу президента був опублікований указ №491/2020 про нагороди до Дня культури. Серед митців, яких цим указом відзначили значилися мистецтвознавець і директор музею Київська картинна галерея Юрій Вакуленко, популярний актор Євген Паперний, диригент Володимир Шейко, керівник симфонічного оркестру Олександр Горностай, автори хітів з репертуару Софії Ротару та Таїсії Повалій Ніколо Петраш і Олег Макаревич.

Серед нагороджених був Валентин Васянович, режисер фільму «Атлантида», він мав отримати Орден «За заслуги» ІІІ ступеня, та письменниця та режисерка фільмів «Земля блакитна, ніби апельсин» та «Я і Фелікс» Ірина Цілик. Вона отримувала почесне звання «Заслужена діячка мистецтв України». Проте обидва діячі культури від цих нагород відмовилися. Перший пояснив своє рішення протестом проти кримінальних проваджень, відкритих щодо українських кіновиробників. Цілик позицію Васяновича поділяє і вважає, що їй наразі було б недоречно приймати звання «Заслужена діячка мистецтв України». «По-перше, я лише починаю свій шлях у кінорежисурі. Крім того, вважаю недоречним приймати з легкою душею такі відзнаки в часи непевності, коли багатьох моїх колег із кіноспільноти було скривджено несправедливими діями нинішньої влади», — пояснила Цілик.

Обидва режисери стверджують, що після відмови з ними ніхто з Офісу президента не зв’язувався. Після цього скандалу, через 10 днів після публікації, скандальний указ зник із сайту Офісу президента.

№490 є, №492 є. №491 безслідно зник….

У своєму запиті «Главком» просив Банкову пояснити:

З яких причини з офіційного сайту президента зник указ №491/2020 (про нагороди до Дня культури), підписаний главою держави ще 9 листопада? Чи буде оприлюднено новий текст цього указу? Які зміни він буде містити? Чи отримали всі діячі культури, зазначені в указі, свої нагороди? Українські режисери Валентин Васянович та Ірина Цілик відмовилися від нагород. Чи зв’язувалися із цими діячами представники Офісу Президента після їхньої відмови?

Крім того, у запиті містилося прохання надати запитану інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту — відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

У відповідь журналіст «Главкома» отримав дивну відписку. Зокрема, на Банковій стверджують, що запитувана інформація… не є публічною, відтак, надати її працівники Офісу президента відмовляється.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічною є інформація, яка відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

У відповіді зазначена відмова надати запитувану інформацію, оскільки… вона не є зафіксованою на матеріальному носії. Іншими словами, указ зник і сліду його не лишилося.

За логікою чиновників Банкової, інформація про указ глави держави, який був опублікований на офіційному сайті і «провисів» там понад тиждень, а потім зник, тепер не є публічною. Навіть якщо припустити, що таке можливо, ця інформація досі є такою, що «знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень». Вже не кажучи про те, що на тому ж таки офіційному сайті глави держави досі висить новина про цей указ і коментар глави держави стосовно нього.

Тобто співробітники Єрмака зачистили в одному місці, а ось в іншому просто забули.

У коментарі «Главкому» один з недонагороджених поведінку Банкової оцінив стисло: «Діагноз – параліч роботи секретаріату. Такого не було при жодному з президентів».

За даними інших ЗМІ, на Банковій взагалі відмовляються коментувати цю тему.

Нагадаємо, про зникнення указу першим повідомив на «Главкомі» відомий журналіст та театральний критик Олег Вергеліс. Фатальний указ президента 491, могла б швидко знайти лише одна людина в країні. Це Андрій Борисович Єрмак, керівник Офісу президента», – зазначив він. Однак, за збігом обставин, саме у ці дні Єрмак лікувався у Феофанії від коронавірусу.

«Джерела в Мінкульті натякнули, що людей культури ніхто не образить і заслужені нагороди нікуди не загребе, а зникнення важливого документу – можлива реакція Офісу президента на відмову двох молодих митців від державних нагород», – пояснив тоді Вергеліс.

Наталія Сокирчук, «Главком»