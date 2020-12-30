Операція з затримання «вагнерівців» була санкціонована Порошенком – заява

Петро Порошенко наголосив, що не дозволить вислизнути від відповідальності за скоєння державної зради

П'ятий президент ще наприкінці 2018 року санкціонував затримання найманців ПВК «Вагнера»

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що ще наприкінці 2018 року, коли був Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України, санкціонував проведення операції з затримання найманців ПВК «Вагнера». Про це він сказав у ток-шоу «Велика політика» на «5 каналі».

«Я не дам закрити, заговорити, оббрехати або вислизнути від відповідальності за скоєння злочину державної зради. Зусиллями десятків українських героїв, які мали на меті притягнути в Україну і судити тих, хто причетний до збиття літака MH17, а не судити безневинного Назарова за збиття Іл-76 з десантниками в Луганському аеропорті», – заявив лідер партії «Європейська солідарність».

Петро Порошенко додав, що судитимуть і вище посадове керівництво Росії.

«Ми маємо посадити на лаву підсудних тих, хто причетний не лише до вбивств українців безпосередньо на полі бою під час окупації (частини Донецької і Луганської областей, – ред.), а й тих, хто був залучений до видачі злочинних наказів», – заявив політик.

За його словами, спецоперація із затримання «вагнерівців», на жаль, була зірвана конкретними особами.

«Я дуже наполегливо раджу створити тимчасову слідчу комісію і допитати всіх учасників процесу, а також відсторонити негайно тих, хто може впливати на об'єктивність, незалежність і чесність розслідування, яке точно буде проведене», – підсумував Петро Порошенко.

Нагадаємо, раніше п'ятий президент України Петро Порошенко в річницю Нормандського саміту презентував шість кроків до миру на Донбасі.

До слова, постанова про створення ТСК щодо «вагнерівців» повністю блокується командою Зеленського в парламенті.

Як повідомлялося 24 вересня, Комітет Ради підтримав створення ТСК через ситуацію з «вагнерівцями».

Нагадаємо, 18 серпня в інформаційному полі України з'явилася інформація про те, що це українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі.

Влада Білорусі передала Росії 32 затриманих бойовиків приватної військової компанії «Вагнера», яких затримали перед виборами.