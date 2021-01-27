Промова Зеленського про причини Другої світової війни збурила оточення Путіна

Президент країни-агресора збирається заборонити ототожнювати СРСР і нацистську Німеччину

Президент Росії Володимир Путін проти порівняння ролі СРСР і нацистської Німеччини у Другій світовій війні.

Тому запропонував Держдумі підготувати до весняної сесії законопроєкт, який забороняє публічно це робити, пише ВВС.

Відповідне доручення було опубліковане на сайті Кремля за підсумками засідання президентської ради з культури і мистецтва.

Засідання ради відбулося 27 жовтня 2020 року. На ньому очільниця думського комітету з культури Олена Ямпільська заявила, що в Росії публікують і є популярними серед молоді книги, в яких порівнюють дії солдатів Червоної армії та нацистської Німеччини, і запропонувала це заборонити.

«Мені здається, у нас є моральне право посилювати закон, коли йдеться про паплюження нашої історичної пам'яті», – заявила Ямпільська.

Путін з позицією Ямпільської погодився. «Потрібно акуратно, звичайно, але зробити. Але якщо в деяких країнах за заперечення геноциду вірмен передбачено кримінальне покарання, нам сам Бог велів, напевно, застосувати відповідні механізми для захисту зовсім нещодавнього минулого», - сказав тоді він.

Трохи раніше російська влада розкритикувала промову президента України Зеленського про причини війни.

Під час свого візиту 27 січня 2020 року до Польші, де вшановували жертв Голокосту з нагоди 75-річчя звільнення концтабору Аушвіц, Зеленський виголосив промову, яку із захопленням зустріли в Україні. Зеленський згадав про роль українців-червоноармійців у визволенні концтабору та українців, які рятували євреїв під час Голокосту. І в кінці наголосив: «Польща та польський народ першими відчули на собі наслідки змови тоталітарних режимів. Це призвело до початку Другої світової війни та дозволило нацистам запустити смертоносний маховик Голокосту», – заявив пан Зеленський.

Він не згадав про пакт Молотова-Ріббентропа, проте всі зрозуміли, що саме його мав на увазі.

І саме цей пакт та секретний протокол про поділ Польщі та сфер впливу у Східній Європі, укладений в серпні 1939 року між СРСР та Німеччиною, як визнають у Європі, став спусковим механізмом початку Другої світової війни.

Оточення Путіна тоді негативно відреагувало на слова українського президента. «Пан Зеленський все більше і більше занурюється в ідеї українського націоналізму», – заявив директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, який є керівником Російського історичного товариства.

Йому найбільше не сподобалось, що Зеленський згадав про роль українців у визволенні Аушвіцу і про військову частину, названу на честь Львова.

«Зовсім забуває про те, за яким принципом називались частини Червоної армії – за принципом географічного місця, де та чи інша частина сформувалась, або, починаючи з 1943 року, за географічним напрямком головних ударів», – додав Наришкін.

Згодом речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав заяву Зеленського про причетність СРСР до розв'язання Другої світової війни «помилковою» та «образливою».

«Ми категорично не згодні з цією заявою. В ній президент України солідаризувався з дуже помилковою, на наше переконання, точкою зору польського керівництва і солідаризується з точкою зору, яка є образливою для десятків мільйонів росіян і громадян країн СНД, чиї батьки, діди та родичі віддали життя за звільнення Європи і Польщі від фашизму», – заявив пан Пєсков.

Раніше повідомлялося, що у Намібії політик на ім'я Адольф Гітлер отримав депутатське крісло в одній із місцевих рад.