Образив Путіна. Кремль назвав «велику помилку» Зеленського

В Москві обурені словами про відповідальність СРСР за світову війну

Слова українського президента Володимира Зеленського про однакову відповідальність за розвʼязання Другої світової війни Радянського Союзу і нацистської Німеччини були величезною помилкою і дуже образили російського лідера Володимира Путіна, заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков. Його цитують російські ЗМІ з посиланням на ВГТРК.

Пєсков зазначив, що така «помилка» була здійснена саме в рік 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні. Це, за його словами, «сильно різонуло серце» не тільки президента, а й ветеранів усіх країн колишнього СРСР.

Раніше в ході робочого візиту до Польщі Володимир Зеленський заявив про рівну вини фашистської Німеччини і СРСР у розв'язанні Другої світової війни. Президент додав, що Польща першою відчула на собі «змова тоталітарних режимів». У Кремлі відзначили, що глава української держави солідаризується з точкою зору польського керівництва, яку Москва вважає помилковою.

Прессекретар президента Російської Федерації також заявив, що Володимир Путін знає про ситуацію в Україні завдяки комунікації з деякими українськими партіями. «У нього ж є контакти з представниками різних українських партій і так далі, до нього приїжджає Медведчук, вони спілкуються, тому він має інформацію про те, що там відбувається», – сказав Дмитро Пєсков.

Раніше Дмитро Песков повідомив, що Володимир Путін ще не вирішив, коли буде робити собі щеплення російською вакциною проти Covid-19.