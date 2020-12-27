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    У світі

    Образив Путіна. Кремль назвав «велику помилку» Зеленського

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Володимир Зеленський під час виступу у Польщі </p> - Образив Путіна. Кремль назвав «велику помилку» Зеленського

    Володимир Зеленський під час виступу у Польщі

    Фото: Офіс президента

    В Москві обурені словами про відповідальність СРСР за світову війну

    Слова українського президента Володимира Зеленського про однакову відповідальність за розвʼязання Другої світової війни Радянського Союзу і нацистської Німеччини були величезною помилкою і дуже образили російського лідера Володимира Путіна, заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков. Його цитують російські ЗМІ з посиланням на ВГТРК.

    Пєсков зазначив, що така «помилка» була здійснена саме в рік 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні. Це, за його словами, «сильно різонуло серце» не тільки президента, а й ветеранів усіх країн колишнього СРСР.

    Раніше в ході робочого візиту до Польщі Володимир Зеленський заявив про рівну вини фашистської Німеччини і СРСР у розв'язанні Другої світової війни. Президент додав, що Польща першою відчула на собі «змова тоталітарних режимів». У Кремлі відзначили, що глава української держави солідаризується з точкою зору польського керівництва, яку Москва вважає помилковою.

    Прессекретар президента Російської Федерації також заявив, що Володимир Путін знає про ситуацію в Україні завдяки комунікації з деякими українськими партіями. «У нього ж є контакти з представниками різних українських партій і так далі, до нього приїжджає Медведчук, вони спілкуються, тому він має інформацію про те, що там відбувається», – сказав Дмитро Пєсков.

    Раніше Дмитро Песков повідомив, що Володимир Путін ще не вирішив, коли буде робити собі щеплення російською вакциною проти Covid-19.

    Теги: ЗМІ Польща Путін Друга світова війна Володимир Зеленський СРСР
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