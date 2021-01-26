Байден провів першу телефонну розмову з Путіним: говорили про Навального і Україну

Байден підтвердив тверду підтримку США суверенітету України

Джо Байден, який 20 січня вступив на посаду президента США, провів першу телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Associated Press.

Під час бесіди, як повідомляє агентство, Байден висловив стурбованість з приводу арешту опозиціонера Олексія Навального, одночасно тиснучи на президента Росії з приводу причетності його країни до масштабної кампанії кібершпіонажу і призначення винагороди за вбивство американських військових в Афганістані.

Разом з тим два президенти домовилися про те, щоб їх команди в терміновому порядку завершили продовження нового договору СНО – останнього діючого договору між США і Росією щодо контролю над озброєннями, до його закінчення в наступному місяці.

«Байден сказав Путіну, що його адміністрація вивчає злом SolarWinds і повідомлення про те, що Росія запропонувала талібам нагороду за вбивство американських військ в Афганістані. Байден сказав, що Сполучені Штати готові захищатися і вживатимуть заходів, які можуть включати подальші санкції, щоб гарантувати, що Москва не буде діяти безкарно», – передає агентство зміст бесіди з посиланням на представників адміністрації Байдена.

Повідомляється також, що ініціатором телефонного дзвінка стала російська сторона. Відповідний запит був направлений до Вашингтону дипломатичними каналами минулого тижня.

Як повідомляється на сайті Білого дому, Байден під час бесіди ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати «будуть діяти твердо на захист своїх національних інтересів у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам».

«Президент Байден підтвердив тверду підтримку США суверенітету України», – йдеться у повідомленні.

Кремль підтвердив факт телефонної розмови. Як повідомляє сайт Кремля, серед тем розмови було «внутрішньоукраїнське врегулювання».

Повідомляється, що Путін привітав Байдена з приходом до влади, і що обидва «висловили задоволення» у зв’язку з обміном дипломатичними нотами про досягнення угоди стосовно продовження терміну дії Договору про стратегічні наступальні озброєння.

«Загалом бесіда лідерів Росії та США мала діловий та відвертий характер», – повідомили у Кремлі.

Нагадаємо, серед 17 перших указів нового президента США Джо Байдена, які той підписав у перші години після інавгурації, такі: про припинення процесу виходу США з Всесвітньої організації охорони здоров'я та про поновлення участі країни в міжнародній Паризькій кліматичній угоді.

Байден також оголосив про припинення будівництва високовартісної стіни на кордоні з Мексикою, започаткованого його попередником.

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