Цього точно не покажуть по «Росія-1». Коментар українського депутата путінському телеканалу

Український нардеп порадив російській делегації виступати на жердині перед Путіним у його шикарному палаці в Геленджику

Народний депутат від «Європейської солідарності», член делегації ПАРЄ від України Олексій Гончаренко дав коментар російським пропагандистам, який скоріше за все російські ЗМІ побояться оприлюднювати.

Зокрема, російська журналістка нагадала, що Гончаренко був одним із ініціаторів позбавлення Росії повноважень у ПАРЄ, натомість нардеп наголосив, що російській делегації місце у «кімнаті бруду» у Палаці Путіна в Геленджику.

«Кальянна, отам їм треба на жердині виступати перед Путіним. На жаль, вони тут виступають, але я думаю це недовго. Зараз будемо оскаржувати повноваження російської делегації. Впевнений, що колеги нас підтримають, дивлячись як ви вбиваєте людей хімічною зброєю. Ви не розповідаєте про це на своєму каналі, як ви вбиваєте опозиціонерів, б1’єте дітей, тисячами затримуєте людей…», - відповів Гончаренко.

На цих словах пропагандистка перервала розповідь українського депутата і спитала, чи буде перформанс. Гончаренко запевнив, що «обов’язково буде перформанс» - оскарження повноважень російської делегації.

«І ми обов’язково покажемо світу хто ви є», - додав Гончаренко.

У відео до спілкування з російською пропагандисткою в коридорах ПАРЄ Гончаренко додав, що йому довелося нагадати про їхню нахабну брехню про ситуацію в Україні, про окупацію Криму і війну на Донбасі.

«Запитав, чому ж при цьому вони не розповідають про мільярдні палаци свого «царя», про те, як вони труять опозиціонерів і б'ють дітей на мирних мітингах? Ми продовжуємо показувати всьому світу, що Путін – диктатор та окупант», - написав нардеп.

На сесії ПАРЄ Гончаренко виступив за проведення дебатів у справі Навального якомога раніше.

Нагадаємо, що 25 січня у Парламентській асамблеї Ради Європи пригрозили Росії «юридичними висновками» за масові арешти на протестах.

Акції на підтримку арештованого після повернення у Росію опозиціонера Навального пройшли у суботу у багатьох містах країни, включаючи Москву.

За інформацією ЗМІ, в акціях протесту у Росії взяли участь понад 100 тисяч людей.

Також нагадаємо, що сьогодні ПАРЄ відновлює свою роботу, де українська делегація має намір оскаржити повноваження Росії.

Протести пройшли у понад 120 містах, поліція жорстко розганяла і била протестувальників. Загалом силовики затримали рекордну кількість людей за останні 10 років.

Як відомо, Україна засудила жорстке придушення протестів у Росії.