Двоє нардепів можуть втратити мандати. У Раді зареєстровано постанови

Причиною позбавлення мандатів Васильковського та Рабіновича стало припинення громадянства України

«Слугу народу» Ігоря Васильковського та нардепа від ОПЗЖ Вадима Рабіновича, яких раніше позбавили громадянства, тепер можуть позбавити мандатів. Відповідні проєкти постанов вже зареєстровані на сайті Верховної Ради.

Проєкти № 8161 та № 8160 вніс до парламенту голова комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Сергій Кальченко. Причиною позбавлення мандату депутатів вказано припинення громадянства України.

Відповідно до ст. 81 Конституції України повноваження народного депутата України припиняються достроково у разі:

складення повноважень за його особистою заявою (це рішення має підтримати Верховна Рада);

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України (у цьому випадку парламент теж має проголосувати);

якщо протягом двадцяти днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;

невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції;

його смерті.

Додамо, що Васильковський продовжує відвідувати засідання Ради та навіть голосував за зміну генпрокурора.

Нагадаємо, у липні цього року нардеп від «Батьківщини» Сергій Власенко опублікував у соцмережі інформацію про те, що указом президента громадянство України припинено 10 особам, у тім числі нардепу від «Слуги народу» Ігорю Васильковському. Однак офіційного підтвердження цьому досі немає. Народний депутат Ігор Васильковський заявив «Главкому», що не впевнений в існуванні такого указу. Тому і оскаржувати його не збирається.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень і членкиня цієї комісії Елла Лібанова підтвердила «Главкому», що самого тексту указу Зеленського досі публічно не оприлюднено на сайті президента.