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    Рабінович натякнув, чому фракція Тимошенко голосувала за відставку Разумкова

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    Юлії Тимошенко дісталося від Вадима Рабіновича - Рабінович натякнув, чому фракція Тимошенко голосувала за відставку Разумкова
    Юлії Тимошенко дісталося від Вадима Рабіновича

    «Я – не Тимошенко, яка змушена голосувати за відставку Разумкова разом з владою», – заявив Рабінович

    Нардеп та співголова проросійської політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович розповів, чому фракція «Батьківщина», яку очолює Юлія Тимошенко, голосувала за відставку Дмитра Разумкова.

    «З бізнесом я закінчив, у мене все задекларовано! Вони бігали, шукали, але нічого не знайшли, і тому я можу говорити все, що хочу. Я – не Тимошенко, яка змушена голосувати за відставку Разумкова разом з владою», – заявив Рабінович в ефірі програми «Україна з Тиграном Мартиросяном» на телеканалі «Україна 24».

    Також нардеп прокоментував чутки щодо свого подвійного громадянства та причетності до офшорів.

    «Мої умовні офшори і ізраїльський паспорт шукали спочатку президент Порошенко, тепер президент Зеленський. Взагалі думаю, що я – єдина людина в нашій країні, у якого немає ні офшорів, ні ізраїльського паспорта. Більш того, у мене немає ні китайського, ні американського, ні французького, ні німецького паспорта», – запевнив Рабінович.

    Нагадаємо, 7 жовтня, Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

    Зокрема, 20 з 25 нардепів фракції політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» проголосували за відставку Разумкова.

    Теги: Юлія Тимошенко Вадим Рабінович Опозиційна платформа — За життя Дмитро Разумков
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    Рабінович натякнув, чому фракція Тимошенко голосувала за відставку Разумкова