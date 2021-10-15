Рабінович натякнув, чому фракція Тимошенко голосувала за відставку Разумкова

«Я – не Тимошенко, яка змушена голосувати за відставку Разумкова разом з владою», – заявив Рабінович

Нардеп та співголова проросійської політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович розповів, чому фракція «Батьківщина», яку очолює Юлія Тимошенко, голосувала за відставку Дмитра Разумкова.

«З бізнесом я закінчив, у мене все задекларовано! Вони бігали, шукали, але нічого не знайшли, і тому я можу говорити все, що хочу. Я – не Тимошенко, яка змушена голосувати за відставку Разумкова разом з владою», – заявив Рабінович в ефірі програми «Україна з Тиграном Мартиросяном» на телеканалі «Україна 24».

Також нардеп прокоментував чутки щодо свого подвійного громадянства та причетності до офшорів.

«Мої умовні офшори і ізраїльський паспорт шукали спочатку президент Порошенко, тепер президент Зеленський. Взагалі думаю, що я – єдина людина в нашій країні, у якого немає ні офшорів, ні ізраїльського паспорта. Більш того, у мене немає ні китайського, ні американського, ні французького, ні німецького паспорта», – запевнив Рабінович.

Нагадаємо, 7 жовтня, Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

Зокрема, 20 з 25 нардепів фракції політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» проголосували за відставку Разумкова.