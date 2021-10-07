«Слуги» відправили спікера Разумкова у відставку

За відповідне рішення проголосували 284 народних депутатів

Сьогодні, 7 жовтня, Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

«Жодна посада не варта самоповаги, гідності, а головне – вона не варта довіри людей…Парламент має залишатися суб’єктною інституцією, інакше це шлях до втрати парламентаризму», – заявив Разумков, виступаючи перед депутатами. Дмитро Олександрович також подякував колегам за «конструктивну роботу» за ці два роки роботи.

Нагадаємо, Дмитро Разумков працював на посаді голови Верховної Ради від 29 серпня 2019 року.

Під час обрання головою парламенту він отримав найбільшу за час існування Верховної Ради України підтримку народних депутатів: за його кандидатуру проголосувало 382 парламентарії.

Як вирішили напередодні парламентарії, головуватиме на засіданні під час розгляду цього питання очільник комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція «Слуга народу»).

Нагадаємо, Разумков заявив про тиск з боку адміністрації Зеленського.

Як повідомлялося, трьом народним депутатам від «Слуги народу», які голосували проти відсторонення спікера Дмитра Разумкова та вважаються близькими до нього, надані гарантії, що їх не будуть намагатися позбавити депутатського мандата у разі виходу з фракції.

До слова, внесення питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради не підтримали шестеро нардепів «слуг народу».

Також, 6 жовтня Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах. Додамо, що свого часу, у березні 2020 року, Разумков і вводив обмеження для журналістів для відвідин парламенту.

Нагадаємо, на пленарному засіданні 5 жовтня народні депутати відсторонили голову Верховної Ради Дмитра Разумкова від ведення пленарних засідань парламенту упродовж двох днів. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів.

Окрім цього, вони підтримали ініціативу внесення до порядку денного шостої сесії Верховної Ради питання про відкликання Разумкова з посади спікера українського парламенту.

Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука.

Також Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.