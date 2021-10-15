Нардеп Кива відзначився новою заявою про «світового правителя» Путіна

Кива заявив, що «наступного року Путіна вітатиме вся Верховна Рада»

Опальний проросійський нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива спробував пояснити в ефірі каналу«Україна 24» своє нещодавнє привітання президента РФ Володимира Путіна з днем народження.

Відповідаючи на запитання ведучої, Кива заявив, що «привітав лідера сусідньої держави як чоловіка, до якого він відчуває повагу».

«Я вважаю, що ця людина записана в історію як світовий правитель, який на сьогодні диктує світу свої правила. І це може викликати повагу», – заявив проросійський депутат і додав, що РФ – «економічний партнер України».

Кива також заявив, що «наступного року Путіна вітатиме вся Верховна Рада». Він стверджує, що його колеги по фракції ОПЗЖ не заперечували проти таких заяв на адресу Росії та Путіна.

Нагадаємо, 7 жовтня нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, назвавши його «великим лідером дружнього до України народу».

«Сьогодні я хочу привітати лідера, справді великого лідера дружнього до нас народу Володимира Володимировича Путіна. З днем народження вас, сил і божого благословення і здоров’я», – заявив Кива на тлі українських прапорів.

Згодом українські військові звернулися до Киви, який привітав Путіна (відео).

Нагадаємо, Верховна Рада привітала Путіна з днем народження відомою піснею (відео).

До слова, Кива у ефірі російських ЗМІ розповів, що скоро у Європарламенті ходитимуть ведмеді