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    Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО та призначив йому заміну

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    Руслан Стефанчук зайняв місце Дмитра Разумкова у складі РНБО - Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО та призначив йому заміну
    Руслан Стефанчук зайняв місце Дмитра Разумкова у складі РНБО
    фото: golos.com.ua

    Новим членом РНБО став спікер Ради

    Президент України Володимир Зеленський вивів колишнього голову парламенту Дмитра Разумкова зі складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Його місце зайняв нинішній спікер Ради Руслан Стефанчук. Відповідний документ розміщено на сайті президента.

    Так, згідно з указом № 542/2021 від 14 жовтня, Зеленський доручив ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони голову Верховної Ради Руслана Стефанчука.

    «Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Дмитра Разумкова», – йдеться в документі.

    Варто зазначити, що найближче засідання РНБО відбудеться сьогодні.

    За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, на засіданні планують розглянути проблеми контрабанди і використання надр країни. Члени Ради нацбезпеки планують заслухати звіти компетентних органів «щодо кожної особи, на яку накладено санкції за контрабанду».

    До слова, нардеп стверджує, що комітет Ради з нацбезпеки підробив текст закону про олігархів. «Якимось «дивним» чином у Комітеті виправили всі помилки, які допустили під час голосування».

    Також нагадаємо, що Рада нацбезпеки запустила сайт з українськими санкційними списками.

    2 жовтня у Трускавці президент Зеленський похвалив РНБО. Тим часом експерти вважають, що закон про олігархів неконституційний і перетворює РНБО на суд і слідство.

    Крім того, соратниця Зеленського побачила, як Україна наближається до диктатури.

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    Теги: Верховна Рада РНБО кадрові зміни Володимир Зеленський президент Дмитро Разумков Руслан Стефанчук
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    Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО та призначив йому заміну