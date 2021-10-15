Зеленський вивів Разумкова зі складу РНБО та призначив йому заміну

Новим членом РНБО став спікер Ради

Президент України Володимир Зеленський вивів колишнього голову парламенту Дмитра Разумкова зі складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Його місце зайняв нинішній спікер Ради Руслан Стефанчук. Відповідний документ розміщено на сайті президента.

Так, згідно з указом № 542/2021 від 14 жовтня, Зеленський доручив ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони голову Верховної Ради Руслана Стефанчука.

«Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Дмитра Разумкова», – йдеться в документі.

Варто зазначити, що найближче засідання РНБО відбудеться сьогодні.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, на засіданні планують розглянути проблеми контрабанди і використання надр країни. Члени Ради нацбезпеки планують заслухати звіти компетентних органів «щодо кожної особи, на яку накладено санкції за контрабанду».

До слова, нардеп стверджує, що комітет Ради з нацбезпеки підробив текст закону про олігархів. «Якимось «дивним» чином у Комітеті виправили всі помилки, які допустили під час голосування».

Також нагадаємо, що Рада нацбезпеки запустила сайт з українськими санкційними списками.

2 жовтня у Трускавці президент Зеленський похвалив РНБО. Тим часом експерти вважають, що закон про олігархів неконституційний і перетворює РНБО на суд і слідство.

Крім того, соратниця Зеленського побачила, як Україна наближається до диктатури.

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