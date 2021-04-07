Рада може знову піти на карантин

У Верховній Раді скасовані засідання з 20 березня до 13 квітня через локдаун у Києві

Верховна Рада України найвірогідніше знову може піти на карантин, але перед цим проведе планове засідання і кілька позачергових. Про це повідомив народний депутат, очільник партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко «Стране».

«Ми говоримо про те, щоб у вівторок (13 квітня. – Ред.) відбулося планове завдання Ради, на якому швидше за все буде тривати розгляд щодо земельного закону. Після цього - провести кілька позачергових засідань. Чому кілька? Тому що засідання може скликати президент, депутати або може скликати погоджувальна рада, що стосується зміни графіка Ради. Саме зміна графіка обговорюється, тому що зрозуміло, що працювати і тримати навколо Ради тисячу людей, коли в Києві локдаун і транспортні проблеми - не дуже коректно. Зараз це напрацьовується і до кінця дня буде інформація, як це все буде відбуватися», – повідомив нардеп.

«Поки все виглядає так: в понеділок погоджувальна рада, у вівторок планове засідання, кілька позачергових, на одному з яких вирішиться питання про зміну графіка. Рада знову може піти на карантин - це один з варіантів», – розповів Корнієнко.

За його словами, якщо ситуація з пандемією нормалізується, то в останній тиждень квітня депутати відновлять засідання Ради.

«Обговорюється, щоб на наступному тижні з середи по п'ятницю був карантин, а за календарним планом у нас ще буде останній тиждень квітня. Якщо у нас все в порядку буде з локдауном і ситуація піде на спад, то останній тиждень квітня варто попрацювати в залі. Вже багато питань накопичилося», – сказав Корнієнко.

Нагадаємо, Верховна Рада скасувала чергові пленарні засідання, заплановані на час локдауна в Києві. Таким чином, нардепи з 20 березня до 13 квітня пішли на карантин.

Як відомо, майже 200 народних депутатів мали позитивний тест на коронавірус, а деякі перехворіли тричі.