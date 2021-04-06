Стефанчук розповів, скільки законів на рік може ухвалювати Верховна Рада

«Верховна Рада, мабуть, єдиний орган, який не мав плану, за яким працює», – Стефанчук

Пропускна здатність парламенту за рік становить від 250 до 350 законодавчих актів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Ми вперше запровадили План законопроєктної роботи Верховної Ради у 2020 році й порахували, що пропускна здатність парламенту за рік становить від 250 до 350 законодавчих актів», – розповів Стефанчук.

За його словами, відштовхуючись від цієї цифри, почали формулювати бачення комітетів: що саме треба зробити на підставі програми президента. Тоді й була запропонована система «трійок», що має складатися з представників Кабміну, Офісу президента та Верховної Ради.

«Задля того, щоби ці три сторони синхронізувались на етапі прийняття рішень, у мене була пропозиція: давайте зберемо голову профільного комітету парламенту, міністра і відповідного заступника з Офісу президента. Нехай вони розроблять плани на рік, де буде викладене бачення, на якому етапі ми перебуваємо. Зокрема, щодо страхової медицини, яка прописана в президентській програмі, чи то недержавного пенсійного забезпечення, чи контрактної армії. Й от ми вперше успішно склали план законопроєктної роботи Верховної Ради на 2021 рік», – розповів Стефанчук.

Нагадаємо, у владі вирішили створити так звані рятувальні «трійки», які мають напрацювати закони для виконання передвиборчих обіцянок президента Володимира Зеленського. «Трійки» – це близько 20 профільних груп, у кожну з яких входять відповідний голова комітету Ради, член Кабміну й заступник глави ОПУ. Їхнє завдання – скласти план і написати закони під програму президента.

На третьому році активного існування у політиці партія «Слуга народу» зібралась на «історичний» з’їзд. Саме так його наперед охрестили соратники президента: 13 березня вони вирішували усі проблеми, накопичені за час свого перебування в монобільшості.