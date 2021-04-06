Деякі депутати перехворіли на Covid тричі – Стефанчук

Рада не пішла на карантин – депутати працюють у комітетах та з виборцями

Майже 200 народних депутатів мали позитивний тест на коронавірус, а деякі перехворіли тричі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Рада змінила календарний графік, аби було менше пленарних засідань і не було скупчень, бо більше 170 депутатів уже перехворіли на Covid, а деякі перехворіли тричі. Ми зібралися на позачергове засідання і в принципі будемо збиратися для вирішення важливих питань, аби законотворча діяльність не припинялася. Звичайно, такі епідемічні стрибки загальмовують діяльність, але я дуже сподіваюся, що з основними задачами ми впораємося», – розповів Стефанчук.

Він підкреслив, що Рада не пішла на карантин – депутати працюють у комітетах та з виборцями.

Нагадаємо, міська влада Києва ввела карантин у столиці до 9 квітня. Верховна Рада ухвалила постанову і змінила графік роботи – наступне пленарне засідання відбудеться 13 квітня.

Водночас парламент збирався на позачергові засідання. Так, 30 березня Верховна Рада схвалила постанову про проведення позачергових виборів харківського міського голови. Також підтримала зміни до закону «Про приватизацію державного і комунального майна», які дозволяють проведення аукціонів із продажу об’єктів «великої» приватизації у період карантину.

Також Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроєт №3553 про створення територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Цей закон дозволить у разі потреби за добу мобілізувати резервістів.

Раніше колишня представниця фракції «Слуга народу», а нині депутатка від групи «За майбутнє» Анна Скороход заявила, що вже втретє захворіла на коронавірус.