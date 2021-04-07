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    У Раді хочуть зробити антикорупційне законодавство більш «дружнім»

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    Стефанчук розповів, які можуть бути проблеми із заповненням декларації - У Раді хочуть зробити антикорупційне законодавство більш «дружнім»
    Стефанчук розповів, які можуть бути проблеми із заповненням декларації
    Фото Станіслава Груздєва, «Главком»

    «Правильно, коли держава виконує сервісну функцію та мінімізує проблеми для людей», – Стефанчук

    Мабуть, немає такої країни, у якої є таке розгалужене антикорупційне законодавство, як в Україні. Його треба зробити максимально дружнім для людини. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

    «Будь-яка інституція має насамперед бути ефективною. З керівником НАЗК я бачився лише, коли ми обговорювали Антикорупційну стратегію, яку абсолютно підтримав і мої правки були враховані. Там дуже багато правильних речей, хоча чимало з того, що ми проголосували, інколи навіть у мене викликає питання», – розповів Стефанчук.

    Він розповів, які можуть бути проблеми із заповненням декларації: «У мене та в моєї дружини дві банківські картки. Для чого декларувати понад 20 рахунків, які під ці картки підв’язані? От в Естонії, наскільки знаю, підтягується проєкт декларації й не треба звертатися, як мені, до різних агенцій, щоби вони надіслали ті чи інші дані. Якщо є якісь неспівпадіння доходів із видатками, це просто додатково виписується. Це правильний підхід, коли держава виконує сервісну функцію та мінімізує проблеми для людей. Мабуть, немає такої країни, у якої є таке розгалужене антикорупційне законодавство, як в Україні. Його треба зробити максимально user friendly для людини».

    Нагадаємо, Антикорупційна стратегія, розроблена НАЗК, вже була проголосована Верховною Радою в першому читанні. Голова Національного агентства з запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв’ю «Главкому» розповів, що вона дозволить державі заощадити близько 200 млрд грн за рахунок зменшення збитків від корупції.

    16 березня Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики завершив розгляд поправок до проєкту Закону «Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки» (№4135) та рекомендував парламенту прийняти документ в цілому із врахуванням правок.

    Зазначимо, що наразі парламент увійшов у клінч із Національним агентством із запобіганням корупції. Його намагаються позбавити певних повноважень щодо перевірки партійних фінансових звітів. У НАЗК вважають це помстою за припинення держфінансування парламентських партій через підозрілі операції у звітах.

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    Теги: Верховна Рада корупція в Україні НАЗК корупція Руслан Стефанчук парламент
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