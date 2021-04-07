У Раді хочуть зробити антикорупційне законодавство більш «дружнім»

«Правильно, коли держава виконує сервісну функцію та мінімізує проблеми для людей», – Стефанчук

Мабуть, немає такої країни, у якої є таке розгалужене антикорупційне законодавство, як в Україні. Його треба зробити максимально дружнім для людини. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«Будь-яка інституція має насамперед бути ефективною. З керівником НАЗК я бачився лише, коли ми обговорювали Антикорупційну стратегію, яку абсолютно підтримав і мої правки були враховані. Там дуже багато правильних речей, хоча чимало з того, що ми проголосували, інколи навіть у мене викликає питання», – розповів Стефанчук.

Він розповів, які можуть бути проблеми із заповненням декларації: «У мене та в моєї дружини дві банківські картки. Для чого декларувати понад 20 рахунків, які під ці картки підв’язані? От в Естонії, наскільки знаю, підтягується проєкт декларації й не треба звертатися, як мені, до різних агенцій, щоби вони надіслали ті чи інші дані. Якщо є якісь неспівпадіння доходів із видатками, це просто додатково виписується. Це правильний підхід, коли держава виконує сервісну функцію та мінімізує проблеми для людей. Мабуть, немає такої країни, у якої є таке розгалужене антикорупційне законодавство, як в Україні. Його треба зробити максимально user friendly для людини».

Нагадаємо, Антикорупційна стратегія, розроблена НАЗК, вже була проголосована Верховною Радою в першому читанні. Голова Національного агентства з запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв’ю «Главкому» розповів, що вона дозволить державі заощадити близько 200 млрд грн за рахунок зменшення збитків від корупції.

16 березня Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики завершив розгляд поправок до проєкту Закону «Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки» (№4135) та рекомендував парламенту прийняти документ в цілому із врахуванням правок.

Зазначимо, що наразі парламент увійшов у клінч із Національним агентством із запобіганням корупції. Його намагаються позбавити певних повноважень щодо перевірки партійних фінансових звітів. У НАЗК вважають це помстою за припинення держфінансування парламентських партій через підозрілі операції у звітах.