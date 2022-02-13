  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Рада перенесла зустріч керівників фракцій із силовиками. Названа нова дата

    Пресслужба не уточнила причини перенесення наради - Рада перенесла зустріч керівників фракцій із силовиками. Названа нова дата
    Пресслужба не уточнила причини перенесення наради
    фото: пресслужба ВР

    Нарада буде стосуватися безпекової ситуації всередині та довкола України

    Закрита зустріч керівників парламентських фракцій та груп із силовиками з приводу загрози вторгнення Росії сьогодні не відбудеться. Зустріч перенесли на понеділок, 14 лютого. Про це журналістам повідомили в прес-службі голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

    «Наради сьогодні не буде. Вона перенесена на завтра», – сказали в пресслужбі спікера парламенту.

    Зазначається, що завтрашня нарада запланована на 16:00. На нараді буде головувати секретаря РНБО Олексій Данілов. Нарада буде стосуватися ситуації всередині та довкола України.

    На завтрашню нараду запросили керівництво Ради, представників депутатських фракцій та груп, голів комітетів ВР з питань нацбезпеки, з питань правоохоронної діяльності, з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

    Кого планували заслухати сьогодні на нараді:

    1. міністра оборони Олексія Резнікова;
    2. міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського;
    3. главу СБУ Івана Баканова;
    4. керівників розвідок;
    5. главу НБУ Кирила Шевченка;
    6. міністра фінансів Сергія Марченка.

    Також нараду планували запросити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

    Нагадаємо, закрита зустріч лідерів парламентських фракцій з керівництвом силового блоку та розвідки планувалася на 13 лютого. Про це повідомив лідер «Європейської Солідаоності» Петро Порошенко після наради у голови Верховної Ради. Як відомо, нарада була скликана на вимогу «Євросолідарності» та «Голосу».

    П’ятий президент також повідомив, що у парламенті має бути створений антикризовий штаб для ухвалення оперативних рішень.

    Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що російське вторгнення в Україну «може початися в будь-який час», в тому числі під час зимової Олімпіади в Пекіні, і Сполучені Штати продовжують «бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації».

    Читайте також: Російське вторгнення. Порошенко вимагає скликати РНБО та позачергове засідання Ради
    Теги: Петро Порошенко Верховна Рада РНБО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рада перенесла зустріч керівників фракцій із силовиками. Названа нова дата