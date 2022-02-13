Рада перенесла зустріч керівників фракцій із силовиками. Названа нова дата

Нарада буде стосуватися безпекової ситуації всередині та довкола України

Закрита зустріч керівників парламентських фракцій та груп із силовиками з приводу загрози вторгнення Росії сьогодні не відбудеться. Зустріч перенесли на понеділок, 14 лютого. Про це журналістам повідомили в прес-службі голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

«Наради сьогодні не буде. Вона перенесена на завтра», – сказали в пресслужбі спікера парламенту.

Зазначається, що завтрашня нарада запланована на 16:00. На нараді буде головувати секретаря РНБО Олексій Данілов. Нарада буде стосуватися ситуації всередині та довкола України.

На завтрашню нараду запросили керівництво Ради, представників депутатських фракцій та груп, голів комітетів ВР з питань нацбезпеки, з питань правоохоронної діяльності, з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Кого планували заслухати сьогодні на нараді:

міністра оборони Олексія Резнікова; міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського; главу СБУ Івана Баканова; керівників розвідок; главу НБУ Кирила Шевченка; міністра фінансів Сергія Марченка.

Також нараду планували запросити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, закрита зустріч лідерів парламентських фракцій з керівництвом силового блоку та розвідки планувалася на 13 лютого. Про це повідомив лідер «Європейської Солідаоності» Петро Порошенко після наради у голови Верховної Ради. Як відомо, нарада була скликана на вимогу «Євросолідарності» та «Голосу».

П’ятий президент також повідомив, що у парламенті має бути створений антикризовий штаб для ухвалення оперативних рішень.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що російське вторгнення в Україну «може початися в будь-який час», в тому числі під час зимової Олімпіади в Пекіні, і Сполучені Штати продовжують «бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації».