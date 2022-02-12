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    Порошенко ініціював зміни до закону про тероборону

    Порошенко вважає, що зброю мають отримати всі, хто хоче боронити Україну - Порошенко ініціював зміни до закону про тероборону
    Порошенко вважає, що зброю мають отримати всі, хто хоче боронити Україну
    фото: mil.in.ua

    Порошенко заявив, що зброю мають отримати всі бійці територіальної оборони, а не лише добровільні громадські організації

    До закону про територіальну оборону мають бути внесені зміни, які дають змогу всім бійцям тероборони мати зброю, заявив після наради у голови Верховної Ради п'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

    «Ми запропонували внести зміни до закону про територіальну оборону, які дозволяють мати зброю всім бійцям територіальної оборони, а не лише так званим добровільним громадським організаціям свою власну зброю використовувати для захисту. І думаю, що це прибере будь-які бюрократичні перепони для розгортання підрозділів територіальної оборони і збільшення ефективності захисту», – вважає Порошенко, повідомляє пресслужба партії.

    «Ще одна позиція – збільшення фінансування суб’єктів місцевого самоврядування для підвищення забезпечення підрозділів територіальної оборони приміщеннями, кімнатами для зберігання зброї, комплектації особового складу і створення реальних можливостей для відсічі», – додав він.

    Він також закликав передбачити додаткові кошти на фінансування державного оборонного замовлення.

    «Ми також попросили розглянути позицію розгортання програми на кшталт Ленд-лізу. Для того, щоб Україна мала можливість позичити зброю. І це буде вже значно більший обсяг. Причому не тільки літаками. А й я сподіваюсь, що з наступного тижня у нас буде і автомобільним транспортом військова допомога. Принаймні так мені кажуть партнери», – зазначив Порошенко.

    Раніше Міноборони пояснило, кого прийматимуть у батальйони тероборони. Також Міноборони побачило піар столичної влади у створенні штабу територіальної оборони.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 1 січня призначив командувачем Сил територіальної оборони Збройних Сил України Юрія Галушкіна – досвідченого бойового генерала.

    З 1 січня 2022 року введено в дію Закон України «Про основи національного спротиву», відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

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    Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність ЗСУ війна закон Україна самоврядування
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    Порошенко ініціював зміни до закону про тероборону