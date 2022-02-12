Російське вторгнення. Порошенко вимагає скликати РНБО та позачергове засідання Ради

Уряд протягом дня має подати пропозиції щодо збільшення видатків на оборону, вважає п’ятий президент

Петро Порошенко вимагає від Володимира Зеленського негайно скликати Раду національної безпеки та оборони за участі лідерів парламентських фракцій. П’ятий президент також закликав у суботу скликати позачергове засідання парламенту із керівництвом безпекового блоку.

«Вечір п’ятниці приніс дуже багато нової тривожної інформації щодо готовності Росії до повномасштабного вторгнення в Україну. Джерела, на жаль, настільки серйозні, що ними неприпустимо нехтувати, навіть будучи оптимістами. Береженого навіть Бог береже. Тому обов’язок політиків – вжити усіх екстрених заходів, щоби захистити країну і людей від найгіршого сценарію. До того ж, демонстрація нашої готовності до оборони такому сценарію цілком може запобігти», – наголошує лідер партії «Європейська Солідарність» у Facebook

Порошенко зазначив, що «Європейська Солідарність» має план дій із захисту країни і готова його представити РНБО.

«Від голови Верховної Ради вимагаємо так само у суботу скликати позачергове надзвичайне засідання парламенту, на яке запросити президента, міністра оборони, головнокомандувача Збройних сил, керівників розвідок, тощо. Верховна Рада має змінити календарний графік і бути готовою в режимі нонстоп ухвалювати необхідні закони, так як це було в 2014 році. З цією вимогою на 8.30 ранку ми йдемо до Руслана Стефанчука», – повідомив Порошенко.

«Уряд протягом дня має подати пропозиції щодо збільшення видатків на оборону – за основу може бути взятий наш законопроект», – вважає Петро Порошенко.

«Зеленський має провести негайні телефонні розмови з нашими стратегічними партнерами, зокрема Джо Байденом, Борисом Джонсоном, тощо з метою обміну останньою інформацією та чіткими домовленостями про спільні дії у разі ескалації. Україна має ініціювати засідання Ради безпеки ООН», – наголошує п’ятий президент.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що російське вторгнення в Україну «може початися в будь-який час», в тому числі під час зимової Олімпіади в Пекіні, і Сполучені Штати продовжують «бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації».

Як відомо, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон. За словами Столтенберга, «зараз вивчаються довгострокові зміни у нашій присутності у східній частині Альянсу».

Напередодні генсек НАТО надіслав Росії письмову пропозицію щодо України. Також генсек Альянсу Єнс Столтенберг пообіцяв Зеленському підтримку НАТО.

Сьогодні, 11 лютого, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.



