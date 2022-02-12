Порошенко анонсував закриту зустріч лідерів фракцій із силовиками та розвідкою

Закрите засідання розгляне шляхи підвищення обороноздатності країни

У неділю 13 лютого на 16 годину планується закрита зустріч лідерів парламентських фракцій з керівництвом силового блоку та розвідки. Про це повідомив п‘ятий президент, лідер «Європейської Солідаоності» Петро Порошенко після наради у голови Верховної Ради. Як відомо, нарада була скликана на вимогу «Євросолідарності» та «Голосу».

«Завтра попередньо о 16 год. відбудеться закрите засідання керівників фракцій і представників груп для зустрічі з представниками силового блоку. Це – міністр оборони, міністр внутрішніх справ, голова СБУ, керівництво розвідок, як військової, так і Служби зовнішньої розвідки, Нацбанку, Міністерства фінансів, запросити прем’єр-міністра. Це були пропозиції фракцій, і ми дуже сподіваємося, що завтра всі керівні особи обговорять з парламентом нашу ефективну співпрацю для підвищення обороноздатності держави і забезпечення відсутності ризиків і загроз», – говорить Порошенко.

«Ми наголосили на необхідності зустрічі керівників груп та фракцій із президентом України для того, щоб принаймні «Європейська Солідарність» і я як голова партії мали можливість передати Зеленському наші напрацювання, наш план оборони держави. Що треба зробити першочергово, причому як у військовому сегменті, так і в питаннях захисту людей, захисту економіки, соціального захисту і переведення цього в нових умовах на ефективну форму роботи», – пояснив Порошенко.

«Ми запропонували, щоб не пізніше понеділка, бо наша пропозиція провести позачергову сесію сьогодні чи завтра не була підтримана, – розглянути питання збільшення бюджетного фінансування ЗСУ, що має бути спрямовано на підвищення грошового забезпечення – і всередині країни, і на фронті. Забезпечення фінансування створення стратегічних резервів, включно з паливно-мастильними матеріалами, особливо в умовах, коли країна-агресор і Білорусь готові припинити постачання паливно-мастильних матеріалів. Забезпечення речовим, медичним, харчовим ресурсом наших резервів, які мають бути блискавично розгорнуті у випадку загострення агресії», – пояснив Порошенко.

П’ятий президент також повідомив, що у парламенті має бути створений антикризовий штаб для ухвалення оперативних рішень.

«Для дуже швидкого опрацювання побажань українського уряду, Міністерства оборони. Для того, щоб у режимі реального часу з урахуванням переходу на фактично щоденний режим роботи Верховної Ради, так як ми це зробили в 14-15 роках, тоді Рада була мобілізована і ми навіть не оголошували переривання засідань. У цих умовах, я думаю, що ми зможемо розробити адекватні відповіді на ті виклики, ризики і загрози, які сьогодні готує нам Росія, у чіткій і ефективній співпраці з нашими партнерами по НАТО», – зауважив Порошенко.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що російське вторгнення в Україну «може початися в будь-який час», в тому числі під час зимової Олімпіади в Пекіні, і Сполучені Штати продовжують «бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації».

Як відомо, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон. За словами Столтенберга, «зараз вивчаються довгострокові зміни у нашій присутності у східній частині Альянсу».

Напередодні генсек НАТО надіслав Росії письмову пропозицію щодо України. Також генсек Альянсу Єнс Столтенберг пообіцяв Зеленському підтримку НАТО.

Сьогодні, 11 лютого, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.