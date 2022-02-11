Росія може напасти на Україну будь-якої миті, – держсекретар США

У США та їхніх союзників є нові розвідувальні дані, які припускають, що Росія може почати атаку на Україну ще до закінчення Олімпіади

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що російське вторгнення в Україну «може початися в будь-який час», в тому числі під час зимової Олімпіади в Пекіні, і Сполучені Штати продовжують «бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації», повідомляє CNN.

«Як ми вже говорили раніше, ми знаходимося у вікні, коли вторгнення може початися в будь-який момент – і щоб було зрозуміло, це стосується й Олімпійських ігор», – сказав Блінкен.

У США та їхніх союзників є нові розвідувальні дані, які припускають, що Росія може почати атаку на Україну ще до закінчення Олімпіади, повідомили CNN кілька джерел, знайомих з цим питанням.

Перед початком Олімпіади на початку цього місяця заступниця держсекретаря Венді Шерман припустила, що зимові ігри, які проводить Китай, можуть вплинути на роздуми президента Росії Володимира Путіна про терміни потенційного вторгнення. Путін поїхав до Пекіна на початок Олімпіади і зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вони уклали тривалий договір, який зобов’язується не обмежувати свою співпрацю.

Блінкен заявив журналістам на спільній прес-конференції в п'ятницю, що США «продовжують згортати наше посольство» в Києві і «продовжать цей процес».

«І ми також чітко дали зрозуміти, що американські громадяни, які залишаються в Україні, повинні виїхати зараз», – додав він.

Білий дім скликав у четвер ввечері зустріч з кількома членами кабінету міністрів і високопоставленими чиновниками національної безпеки в Ситуаційній кімнаті, щоб обговорити триваюче нарощування Росії військових сил поблизу України, повідомили CNN двоє знайомих з цим питанням. Протягом останніх тижнів і місяців відбулося кілька зустрічей у ситуаційній кімнаті, щоб обговорити кризу, повідомило одне з джерел, але останніми днями зустрічі стали більш невідкладними, оскільки Росія продовжувала переміщувати сили, озброєння та матеріально-технічне обладнання в цей район і підвищення боєготовності військ.

Байден проведе телефонну розмову з іншими світовими лідерами в п'ятницю об 11:00 за східним часом щодо ситуації в Україні, повідомив CNN представник Білого дому. За словами чиновника, на дзвінку будуть лідери Канади, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.

Минулого місяця Держдепартамент санкціонував виїзд співробітників посольства США в Києві та наказав членам сім'ї виїхати з країни, а в четвер опублікував нову рекомендацію щодо подорожей для американських громадян в Україну «виїхати зараз комерційними або приватними засобами».

Високопоставлений дипломат США неодноразово зазначав, що криза глибша, ніж фізична загроза, яку представляє Росія для України, і може підірвати заснований на міжнародних правилах порядок, який країни Quad пообіцяли підтримувати.

«На карту поставлено не просто таку важливу територіальну цілісність, суверенітет, незалежність України, а дуже основні принципи, які в важкій боротьбі після двох світових воєн та холодної війни забезпечили безпеку, мир і процвітання для України... Одна країна не може просто диктувати іншій свій вибір, її політику», – сказав Блінкен.

«Якщо ми дозволимо безкарно оскаржувати ці принципи, навіть якщо це півсвіту в Європі, це матиме вплив і тут», – продовжив він.

«Інші дивляться. Інші дивляться на всіх нас, щоб побачити, як ми реагуємо. Тому так важливо, щоб у нас була солідарність, щоб ми робили все можливе за допомогою дипломатії, щоб спробувати запобігти конфлікту та запобігти агресії, але так само бути рішучим, якщо Росія відновить свою агресію»», – зазначив держсекретар РНБО.

Блінкен сказав, що, хоча адміністрація Байдена «невпинно» зосереджена на спробах розв’язати російсько-українську кризу, його присутність в Австралії на зустрічах Quad «підкреслює нашу прихильність залишатися зосередженою на Індо-Тихоокеанському регіоні».

Представники Держдепартаменту зайняті підготовкою до широкого кола потенційних зустрічей між американськими та російськими чиновниками, які можуть відбутися, а можуть і не відбутися, оскільки продовжує зростати занепокоєння з приводу потенційного російського вторгнення, повідомили CNN два посадовці департаменту.

Серед можливих зустрічей – зустріч Байдена і Путіна, зустріч Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим або зустрічі на нижньому рівні.

Минулого місяця Блінкен заявив, що м'яч знаходиться на полі Росії, і чиновники сказали, що так і буде, коли мова йде про майбутні дипломатичні відносини. Сполучені Штати надали Москві письмову відповідь, спрямовану на стримування російського вторгнення в Україну більше двох тижнів тому, і чекають на відповідь Росії.

Відповідаючи на запитання про те, що триває підготовка, речник Держдепартаменту сказав: «Ми залишаємось відкритими для повторної зустрічі з росіянами. І ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з нашими союзниками та партнерами та дотримуватися нашої північної зірки: нічого щодо Європи без Європи». Речник додав: «Нічого про НАТО без НАТО. І нічого про Україну без України. (Організація з безпеки і співробітництва в Європі) також є важливим форумом для дипломатичної взаємодії».

Раніше цього тижня посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що США тримають двері спілкування з росіянами відчиненими, і не враховувала можливу зустріч Байдена і Путіна.

«Ми не відкидали це від столу, але це має бути за належних обставин», - сказав Томас-Грінфілд про будь-яку можливу зустріч Путіна і Байдена.

Останніми тижнями дипломатія між США та Росією заглохла. Але Москва активно співпрацює з іншими світовими лідерами. Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з Путіним цього тижня в Росії, а міністр закордонних справ Великобританії зустрівся з Лавровим, також у Росії.

«Іде багато дипломатії. Президент Байден розмовляв з президентом Макроном після його дипломатичних зусиль, і ми ведемо регулярні розмови з нашими союзниками і партнерами, включаючи міністра закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, яка нещодавно була в Москві», - йдеться в повідомленні.

Адміністрація Байдена досі не називала дипломатію з Росією, що триває останні місяці, переговорами, вважаючи за краще залишити цей дескриптор до тих пір, коли переговори фактично поглиблюються в деталях.

У Мельбурні міністри закордонних справ заявили, що вони обговорили морську безпеку, включаючи свободу судноплавства та боротьбу з незаконним виловом риби, посилення кібербезпеки та боротьби з тероризмом, побудову стійких ланцюгів постачання та надання вакцин для боротьби з пандемією Covid-19.

«Наш регіон перебуває в період зростання стратегічної невизначеності», - заявила міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн на прес-конференції. «Правила та норми, які створили основу для нашої стабільності, а отже, і нашого процвітання знаходяться під тиском, зокрема з боку авторитарних режимів».

Відповідаючи на запитання CNN, чи є у Quad занепокоєння щодо тривалої угоди про співпрацю, нещодавно опублікованої Путіним і Сі, Пейн сказав, що йдеться не про те, проти чого Quad виступає, а про те, що вона підтримує: «свободу, відкритість та прозорість».

«Ми бачимо таку заяву, з якою виступили президенти (російського та китайського) після двосторонньої зустрічі, вона викликає занепокоєння, оскільки вона не представляє глобальний порядок, який відповідає цим амбіціям щодо свободи, відкритості та суверенітету та захист територіальної цілісності», - сказала вона.

Міністр закордонних справ Індії С. Джайшанкар не висловлював подібних занепокоєнь, а радше повторив, що Quad «за щось, а не проти когось».

Як відомо, НАТО може спрямувати бойові групи у Чорноморський регіон. За словами Столтенберга, «зараз вивчаються довгострокові зміни у нашій присутності у східній частині Альянсу».

Напередодні генсек НАТО надіслав Росії письмову пропозицію щодо України. Також генсек Альянсу Єнс Столтенберг пообіцяв Зеленському підтримку НАТО.

Сьогодні, 11 лютого, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час Зимових Олімпійських ігор.