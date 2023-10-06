Рада планує значно скоротити військовим частинам податкові надходження

Військовим частинам залишать 10% «військового» ПДФО. Решта піде на дрони й зброю

Верховна Рада планує змінити редакцію законопроєкту № 10037 про вилучення з місцевих бюджетів надходжень від податку на доходи фізичних осіб, одержані військовослужбовцями, поліцією й особами рядового і начальницького складу. Про це повідомила голова бюджетного комітету, нардепка від «Слуги народу» Роксолана Підласа.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Якщо закон ухвалять, то з 1 жовтня до 31 грудня 2023 року включно половина надходжень від «військового» ПДФО буде йти на дрони (13 млрд грн), половина – на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

Але з 1 січня 2024 року до кінця воєнного стану пропорцію планують змінити так:

Будь ласка, читайте текст після реклами

45% – на дрони (приблизно 43 млрд грн у 2024 році);

45% – на розгортання виробництва боєприпасів і зброї (43 млрд грн);

10% – військовим частинам пропорційно до сплаченого ПДФО (10 млрд грн), але через державний бюджет, а не через місцеві.

Нагадаємо, раніше законопроєкт передбачав, що з 1 жовтня 2023 року до 31 грудня 2024 року ці гроші зараховуватимуться до спеціального фонду державного бюджету та призначатимуться на закупівлю спеціальної техніки й обладнання Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації (50%) і виробництво озброєнь Мінстратегпромом (50%).

За оцінкою уряду, це дасть 120 млрд грн на закупівлю дронів і виробництво зброї.