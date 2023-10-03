Рада назвала причину для посилення мобілізації

На думку нардепа, українцям треба пояснити, що війна може тривати довго

За словами народного обранника, повномасштабна війна перейшла в іншу фазу

Секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко повідомив, що посилення мобілізації в нашій державі можливе за зміни військової стратегії.

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Він підкреслив, що війна перейшла у нову фазу – ресурсів та економік, тому потрібне розуміння, що робити далі.

«Ми зможемо говорити про певну кількість, коли знатимемо, скільки підрозділів нам потрібно створити, скільки підрозділів нам треба поповнити, які дії планує РФ, який у нас план – ми збираємося контратакувати на одному напрямку, на кількох або стримуватимемо РФ на рубежах», - зазначив парламентарій.

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Костенко додав, що станом на зараз ні у нього, ні у членів парламентського комітет немає інформації про зміни у військовій стратегії. З цієї причини мобілізація в Україні буде продовжуватися у такому ж форматі, як і зараз.

В той самий час народний депутат переконаний, що держава має переглянути інформаційну політику щодо мобілізації. На думку Романа Костенко, українцям треба пояснити, що повномасштабна війна може тривати довго, і її неможливо «витягнути на одних плечах».

Раніше пи писали, що мешканця Вінниччини виправдано за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу). За матеріалами справи, у лютому чоловік успішно пройшов військово-лікарську комісію. Однак через кілька днів він письмово відмовився від проходження військової служби.

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