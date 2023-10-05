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Рада попередила про загрозу скорочення гуманітарки в умовах воєнного стану

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Рада попередила про загрозу скорочення гуманітарки в умовах воєнного стану
Новий порядок значно ускладнює процедуру визнання товарів гуманітарною допомогою
фото з відкритих джерел

За новими правилами митниця може відмовити у ввезенні гуманітарної допомоги на територію України 

Гуманітарна допомога в умовах воєнного стану під загрозою значного скорочення, попередила народна депутатка Ніна Южаніна.

За її словами, це може статися через набрання чинності нової постанови Кабміна від 5 вересня 2023 року №953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану». Вона скасовує чинну постанову №174 з цього питання.

Южаніна зазначила, що новий порядок значно ускладнює процедуру визнання товарів гуманітарною допомогою, її ввезення на митну територію. Він також встановлює суворий контроль за номенклатурою, кількістю, обсягом таких товарів.

«А найголовніша новація в тому, що весь товар перед його ввезенням (наприклад, волонтером) має бути достеменно відомим, попередньо зареєстрованим (поштучно) в електронній системі Мінсоцполітики отримувачем (наприклад, благодійним фондом) та повністю співпасти з тим, що зазначається в спрощеній митній декларації», – підкреслила депутатка.

Вона додала, що у випадку, якщо цього не відбудеться, митниця відмовить у пропуску вантажу як гуманітарної допомоги на територію України.

Нагадаємо, президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні через результати парламентських виборів, у яких перемогла антиукраїнська партія експрем’єра Роберта Фіцо.  Міністерство оборони Словаччини розглядає можливість надання Україні нового пакета військової допомоги. Її могли б передати ще під час головування уряду Людовіта Одора, проте президентка Зузана Чапутова виступила проти.

Теги: гуманітарна допомога Ніна Южаніна митниця Кабмін

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