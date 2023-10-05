Рада попередила про загрозу скорочення гуманітарки в умовах воєнного стану

За новими правилами митниця може відмовити у ввезенні гуманітарної допомоги на територію України

Гуманітарна допомога в умовах воєнного стану під загрозою значного скорочення, попередила народна депутатка Ніна Южаніна.

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За її словами, це може статися через набрання чинності нової постанови Кабміна від 5 вересня 2023 року №953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану». Вона скасовує чинну постанову №174 з цього питання.

Южаніна зазначила, що новий порядок значно ускладнює процедуру визнання товарів гуманітарною допомогою, її ввезення на митну територію. Він також встановлює суворий контроль за номенклатурою, кількістю, обсягом таких товарів.

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«А найголовніша новація в тому, що весь товар перед його ввезенням (наприклад, волонтером) має бути достеменно відомим, попередньо зареєстрованим (поштучно) в електронній системі Мінсоцполітики отримувачем (наприклад, благодійним фондом) та повністю співпасти з тим, що зазначається в спрощеній митній декларації», – підкреслила депутатка.

Вона додала, що у випадку, якщо цього не відбудеться, митниця відмовить у пропуску вантажу як гуманітарної допомоги на територію України.

Нагадаємо, президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні через результати парламентських виборів, у яких перемогла антиукраїнська партія експрем’єра Роберта Фіцо. Міністерство оборони Словаччини розглядає можливість надання Україні нового пакета військової допомоги. Її могли б передати ще під час головування уряду Людовіта Одора, проте президентка Зузана Чапутова виступила проти.