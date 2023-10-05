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Рада спростила процедуру списання військового майна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада спростила процедуру списання військового майна
фото з відкритих джерел

Відповідно до закону командири військових частин можуть списувати військове майно (окрім зброї) вартістю до 100 000 неоподаткованих мінімумів по спрощеній процедурі

Верховна Рада на сьогоднішньому засідання ухвалила закон про спрощення процедури списання військового майна на період дії воєнного стану. Документ підтримали 309 народних обранців. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Законом (проєкт №10039) надаються додаткові повноваження командирам військових частин списувати військове майно незалежно від номенклатури служб забезпечення (крім зброї) вартістю за одиницю військового майна або за одним актом до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян(1,7 млн грн) за спрощеною процедурою.

«Дуже необхідний закон, мав багато звернень від військових щодо цього питання, тому виступив в якості співавтора.

За цим законом, командири військових частин можуть списувати військове майно (окрім зброї) вартістю до 100 000 неоподаткованих мінімумів по спрощеній процедурі. Списання буде здійснюватися наказом командира за поданням комісії.

Це все необхідно через руйнування та пошкодження майна внаслідок бойових дій», – написав Гончаренко.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині командир одного з підрозділів військової частини викрав військове майно і здав в ломбард. 

Теги: Верховна Рада депутат Олексій Гончаренко закон майно військові

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