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    Політика

    Рада розірвала угоду, за якою РФ мала доступ до українських документів

    Верховна Рада підтримала вихід України з низки угод з Росією та СНД - Рада розірвала угоду, за якою РФ мала доступ до українських документів
    Верховна Рада підтримала вихід України з низки угод з Росією та СНД
    фото з відкритих джерел

    Угода про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок несла ризики для України

    19 червня Верховна Рада ухвалила рішення про вихід України з Угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок, який діяв у рамках Співдружності незалежних держав (СНД).

    Угода передбачала, що центральним транзитним пунктом пересилання офіційної кореспонденції є Москва, що неприпустимо в умовах війни, яку розв’язала Росія проти України. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України.

    «Участь в угоді надавала потенційну можливість доступу ворога до документів під час їх перебування на території Російської Федерації. Більше того, існував ризик життю і здоров’ю фельд’єгерів, які є військовослужбовцями та мали в процесі доставки офіційної кореспонденції перебувати на території країни-агресора», – зазначив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь під час виступу у парламенті.

    Також депутати підтримали припинення для України дії угоди про співробітництво країн-учасниць СНД у розвитку мобільного зв’язку.

    З одного боку, ця угода з моменту підписання так і не наповнилася реальним змістом, з іншого - передбачає наближення законодавства країн СНД у цій сфері до єдиних стандартів.

    «Це не відповідає євроінтеграційному курсу нашої держави та йде врозріз із взятими зобов’язаннями щодо наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу. За потреби співпраця з учасниками денонсованої угоди може здійснюватися на рівні двосторонніх і багатосторонніх договорів, наприклад, укладених у рамках спеціалізованої установи ООН – Міжнародного союзу електрозв’язку», – підкреслив Щиголь.

    Раніше повідомлялося, що Верховна Рада 19 червня під час засідання ухвалила рішення про вихід з низки угод із Росією та організацією Співдружності незалежних держав.

    Напередодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення угоди з урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян та застосування деяких міжнародних договорів. Згідно з постановою, запроваджені тимчасові обмеження на перетинання державного кордону для громадян РФ – жителів прикордонних територій на підставі лише паспортів.

    Теги: росія окупанти Верховна Рада війна СНД Україна окупація #stoprussia
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    Рада розірвала угоду, за якою РФ мала доступ до українських документів