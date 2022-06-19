РФ ударила ракетами по Очакову, є жертви

Внаслідок ракетного удару по Очакову загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень

У неділю, 19 червня, російські війська обстріляли Очаків Миколаївської області. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Вдень ворожою авіацією нанесено ракетний удар по Очакову. Рашисти намагалися зруйнувати портову інфраструктуру, разом з тим влучили й у приватний сектор, пошкодивши кілька будівель, поранивши дві і вбивши одну цивільну особу», – ідеться у повідомленні.

Інформація про загальні втрати та руйнування уточнюється.

Як повідомлялося, російські загарбники продовжують атакувати Миколаїв та область. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали 16 місцевих жителів.

17 червня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого поранення отримали 20 осіб, двоє осіб загинули. Від ракетного удару постраждали чотири житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. Раніше повідомлялося про одного загиблого і шістьох поранених (з них одна дитина).

18 червня під час робочої поїздки до Миколаївської області президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди. За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету й територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час оборони населених пунктів від російських загарбників, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено голову Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма, орденом «За мужність» ІІІ ступеня – міського голову Миколаєва Олександра Сєнкевича.