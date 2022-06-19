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    Політика

    Рада підтримала вихід із низки угод з Росією та СНД

    Раніше&nbsp;Україна вийшла&nbsp;з&nbsp;угоди&nbsp;про увічнення пам'яті народів держав СНД у війні - Рада підтримала вихід із низки угод з Росією та СНД
    Раніше Україна вийшла з угоди про увічнення пам'яті народів держав СНД у війні
    фото з відкритих джерел

    Парламент ухвалив рішення вийти з низки угод з Росією та організацією Співдружності незалежних держав

    Верховна Рада 19 червня під час засідання ухвалила рішення про вихід з низки угод із Росією та організацією Співдружності незалежних держав. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

    Йдеться про припинення дії угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво і про співробітництво у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку.

    Щодо Співдружності незалежних держав, то Україна виходить з угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах-учасницях СНД та угоди про підтримку і розвиток малого підприємництва в державах-учасницях СНД.

    Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення угоди з урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян та застосування деяких міжнародних договорів. Згідно з постановою, запроваджені тимчасові обмеження на перетинання державного кордону для громадян РФ – жителів прикордонних територій на підставі лише паспортів.

    Теги: росія окупанти Верховна Рада війна Олексій Гончаренко СНД Україна окупація парламент #stoprussia
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    Рада підтримала вихід із низки угод з Росією та СНД