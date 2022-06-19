Рада підтримала вихід із низки угод з Росією та СНД

Раніше Україна вийшла з угоди про увічнення пам'яті народів держав СНД у війні

Парламент ухвалив рішення вийти з низки угод з Росією та організацією Співдружності незалежних держав

Верховна Рада 19 червня під час засідання ухвалила рішення про вихід з низки угод із Росією та організацією Співдружності незалежних держав. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Йдеться про припинення дії угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво і про співробітництво у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку.

Щодо Співдружності незалежних держав, то Україна виходить з угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах-учасницях СНД та угоди про підтримку і розвиток малого підприємництва в державах-учасницях СНД.

Нагадаємо, напередодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення угоди з урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян та застосування деяких міжнародних договорів. Згідно з постановою, запроваджені тимчасові обмеження на перетинання державного кордону для громадян РФ – жителів прикордонних територій на підставі лише паспортів.