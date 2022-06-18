Україна вводить візовий режим з Росією: деталі постанови

Росіяни в’їжджають в Україну та виїжджають з країни виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску

Уряд запровадив тимчасові обмеження на перетинання державного кордону для громадян Росії

Кабінет міністрів ухвалив рішення про припинення угоди з урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян та застосування деяких міжнародних договорів. Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 липня 2022 року.

«Припинити дію угоди між урядом України й урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України та Російської Федерації, вчиненої 16 січня 1997 р. у м. Москві», – йдеться в документі.

Згідно з постановою, запроваджені тимчасові обмеження на перетинання державного кордону для громадян РФ – жителів прикордонних територій на підставі лише паспортів.

Крім того, установлено, що громадяни Російської Федерації – жителі прикордонних регіонів Росії в’їжджають в Україну та виїжджають з неї виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підтримав петицію про запровадження візового режиму для громадян Росії. Прем’єр-міністру Денису Шмигалю було надіслано відповідного листа з проханням опрацювати питання запровадження візового режиму з Росією.

Своєю чергою очільник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров повідомив про підготовку заходів щодо обмеження в'їзду громадян із країн, які здійснюють «недружні дії» щодо Росії. За його словами, зараз розробляється проєкт указу про заходи у відповідь візового характеру у зв'язку з недружніми діями низки іноземних держав. Цей акт запровадить цілу низку обмежених на в'їзд на територію Росії.