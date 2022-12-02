Рада встановила штрафи за цькування на роботі

Санкції закону передбачають штраф та громадські роботи

Верховна Рада встановила адміністративну відповідальність за вчинення мобінгу (цькування) на роботі. За відповідний законопроект №5749 в другому читанні та в цілому проголосувало 290 депутатів.

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Документ передбачає накладення на громадян штрафу за цькування у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1,7 тис. грн) або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин.

Для фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю, та посадових осіб передбачено штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів (від 1,7 до 3,4 тис. грн) або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин.

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Аналогічне діяння, вчинене групою осіб або особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, вже призведе до накладення на громадянина штрафу від 1,7 до 3,4 тис. грн або притягнення до громадських робіт на строк від 30 до 50 годин, а у випадку ФОП та посадовців – до штрафу 3,4-6,8 тис. грн або 40-60 годин громадських робіт.

Протоколи про адміністративні правопорушення за цією статтею матимуть право складати уповноважені на те посадові особи Державної служби з питань праці, а розглядати відповідні справи будуть районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності законом про внесення змін до законодавства щодо запобігання та протидії мобінгу, який був прийнятий від 16 листопада та отримав № 2759-ІХ.

До слова, раніше ​мера Харкова Ігоря Терехова оштрафовували за російську мову.

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Крім того, суд оштрафував юнака за те, що він обматюкав попа Московського патріархату.