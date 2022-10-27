Верховна Рада готує новий штраф для пішоходів: подробиці

Низька видимість пішоходів у темний час доби є поширеною причиною ДТП з фатальними наслідками

Парламент хоче запровадити покарання за відсутність у пішоходів у темну пору доби світловідбивних елементів

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт щодо нових штрафів для пішоходів. Народним депутатам пропонується запровадити покарання за пересування вночі проїзною частиною або узбіччям без світловідбивних елементів.

Відповідний законопроєкт №8156 пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за пересування пішоходами проїзною частиною або узбіччям у темну пору доби чи в умовах недостатньої видимості без використання світлоповертальних елементів (стрічки, наклейки, жилету тощо) або одягу, який має світловідбивні елементи.

Згідно з документом, такі правопорушення тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 грн).

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, з 2020 року передбачено, що у темну пору доби пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи. Однак на сьогодні відсутня норма, яка б передбачала адміністративну відповідальність.

«Зважаючи на це, пішоходи нехтують дотриманням правил дорожнього руху, що не сприяє попередженню та запобіганню дорожньо-транспортних пригод, спричинених неможливістю водіями у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості розпізнати пішоходів», – йдеться в документі.

За статистикою, саме низька видимість пішоходів у темний час доби (особливо в осінньо-зимовий період) є однією з найпоширеніших причин ДТП з фатальними наслідками в Україні, додали автори проєкту.

Нагадаємо, в Україні із 1 жовтня водії автомобілів повинні їздити з включеними фарами поза населеними пунктами. Порушникам загрожують штрафи.