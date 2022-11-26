Оштрафований за російську мер Харкова пояснив, якою мовою спілкуватиметься

Терехов не уточнив, чи буде сплачувати штраф за порушення мовного закону

Мовний омбудсмен оштрафував Ігоря Терехова на 3400 гривень

Мер Харкова Ігор Терехов, якого мовний омбудсмен оштрафував на 3400 гривень за використання недержавної мови в ефірі «Єдиних новин», заявив, що з харків'янами й надалі буде спілкуватися російською. Про це він сказав у коментарі «Суспільному».

«Я вважаю, що сьогодні в нас є зовсім інші справи. Я вважаю, що найголовніше для нас сьогодні – це перемога. Офіційно я буду розмовляти українською. Що стосується мого спілкування з харків’янами – я буду спілкуватися російською».

При цьому Терехов не уточнив, чи буде сплачувати штраф за порушення мовного закону. У мера є час до 4 грудня на оскарження постанови омбудсмена.

Раніше повідомлялося, що співробітниця департаменту Харківської міської ради Ганна Рябоконова під час війни та обстрілів Харкова відсвяткувала день народження у Ніцці та Монако.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Харкові спалахнув скандал навколо постаті директора департаменту земельних відносин міськради Сергія Колесника, який, як і Рябоконова, хвалився в соцмережах розкішним відпочинком у Ніцці під час війни

Через обурення громадськості мер Харкова Ігор Терехов був змушений звільнити Колесника з посади. При цьому Терехов пообіцяв, що «так буде з кожним, хто дозволяє собі такі витівки».