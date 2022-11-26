Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Оштрафований за російську мер Харкова пояснив, якою мовою спілкуватиметься

Надія Карбунар
glavcom.ua
Оштрафований за російську мер Харкова пояснив, якою мовою спілкуватиметься
Терехов не уточнив, чи буде сплачувати штраф за порушення мовного закону
фото з відкритих джерел

Мовний омбудсмен оштрафував Ігоря Терехова на 3400 гривень

Мер Харкова Ігор Терехов, якого мовний омбудсмен оштрафував на 3400 гривень за використання недержавної мови в ефірі «Єдиних новин», заявив, що з харків'янами й надалі буде спілкуватися російською. Про це він сказав у коментарі «Суспільному».

«Я вважаю, що сьогодні в нас є зовсім інші справи. Я вважаю, що найголовніше для нас сьогодні – це перемога. Офіційно я буду розмовляти українською. Що стосується мого спілкування з харків’янами – я буду спілкуватися російською».

При цьому Терехов не уточнив, чи буде сплачувати штраф за порушення мовного закону. У мера є час до 4 грудня на оскарження постанови омбудсмена.

Раніше повідомлялося, що співробітниця департаменту Харківської міської ради Ганна Рябоконова під час війни та обстрілів Харкова відсвяткувала день народження у Ніцці та Монако. 

Нагадаємо, наприкінці серпня в Харкові спалахнув скандал навколо постаті директора департаменту земельних відносин міськради Сергія Колесника, який, як і Рябоконова, хвалився в соцмережах розкішним відпочинком у Ніцці під час війни

Через обурення громадськості мер Харкова Ігор Терехов був змушений звільнити Колесника з посади. При цьому Терехов пообіцяв, що «так буде з кожним, хто дозволяє собі такі витівки».

 

 

Теги: штраф Харків скандал перемога Монако

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові під ранок знову прозвучали вибухи
Ранковий обстріл Харкова: Терехов розповів перші подробиці
26 липня, 05:43
У Харкові пролунали вибухи
Харків атакували ракетами: Терехов повідомив про п'ять «прильотів»
12 серпня, 03:59
Рашисти обстріляли Харків з «Урагана». Терехов повідомив про наслідки
Рашисти обстріляли Харків з «Урагана». Терехов повідомив про наслідки
27 серпня, 18:17

Події в Україні

В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Окупанти зазнали значних втрат на Луганщині
Окупанти зазнали значних втрат на Луганщині
Стало відомо, скільки мобілізованих Росія готова втратити у війні з Україною
Стало відомо, скільки мобілізованих Росія готова втратити у війні з Україною
Оштрафований за російську мер Харкова пояснив, якою мовою спілкуватиметься
Оштрафований за російську мер Харкова пояснив, якою мовою спілкуватиметься
Ворог перегруповується та накопичує сили на трьох напрямках – Генштаб
Ворог перегруповується та накопичує сили на трьох напрямках – Генштаб
На Одещині бійці тероборони збили ракету з кулемета (фото)
На Одещині бійці тероборони збили ракету з кулемета (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
Наступ із Білорусі буде? Розвідка звернулася до українців
81K
«Потрібно було ще у 2014-му». Путін поділився новими фантазіями щодо України
71K
Лукашенко цинічно пояснив, навіщо Путін влаштував геноцид українців
58K
Глава МЗС Естонії відповів Пригожину на кувалду, яку той передав до Європарламенту
45K
Спікер парламенту Киргизстану закликав терміново змінити російські назви районів столиці 
44K
Зеленський назвав області, у яких найгірша ситуація з електрикою – звернення

Новини

Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
Сьогодні, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
Сьогодні, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
Вчора, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01

Прес-релізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
24 листопада, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту