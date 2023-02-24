Рада зупинила дію договорів із РФ про співпрацю в Азовському морі

Договір обмежував прохід торговельних та військових суден в Азовському морі під прапорами третіх держав

Договір був підписаний 24 грудня 2003 року у Керчі

Сьогодні, 24 лютого, Верховна Рада денонсувала всі угоди з Росією про співпрацю в Азовському морі, оскільки вони втратили сенс. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

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Йдеться про Договір між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Він був підписаний 24 грудня 2003 року у Керчі. Вихід з угоди (законопроект №0182) підтримали 303 парламентарі.

Цей договір обмежував прохід торговельних та військових суден в Азовському морі під прапорами третіх держав. Росія своєю чергою неодноразово порушила всі норми договору, а після повномасштабного вторгнення фактично захопила води Азовського моря.

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Також Рада підтримала вихід України з Угоди про створення Чорноморської Групи Військово-Морського Співробітництва (законопроект №0183). Рішення підтримали 305 народних депутатів.

Угода була підписана у Стамбулі у квітні 2001 року. Згідно з договором, Україна та Росія були членами одного військово-морського з’єднання – Blackseafor.

Також Рада запровадила економічні санкції щодо всіх фінустанов Росії.Таким чином нардепи затвердити рішення РНБО від 22 лютого «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації».

Нагадаємо, Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) призупинила членство Росії.