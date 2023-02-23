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Рада підтримала законопроєкт, який забороняє розголошувати засідання парламенту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рада підтримала законопроєкт, який забороняє розголошувати засідання парламенту
Від початку повномасштабної війни Росії проти України засідання Ради проходять у закритому режимі
фото з відкритих джерел

Рішення підтримали 234 народні обранці

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №9005 щодо заборони поширення інформації про засідання парламенту під час дії воєнного стану. Про це повідомив народний депутат Олексій Ганчаренко.

За законопроєкт проголосували 234 народні обранці.

«Ну що, закон про поширення інформації з Верховної Ради прийнятий у першому читанні (№9005). Точніше сказати, закон проти Гончаренка і Железняка. За 234.Серед його ініціаторів – великі поборники правди Бойко і Шуфрич. Які не хочуть, щоб інформацію про засідання Ради хтось розголошував. Дуже зручно!», - написав Гончаренко.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України засідання Ради проходять у закритому режимі. Водночас деякі нардепи, наприклад Железняк та Олексій Гончаренко, повідомляють про ухвалені рішення в соціальних мережах.

Також Рада запровадила економічні санкції щодо всіх фінустанов Росії.

Теги: Верховна Рада санкції депутат Олексій Гончаренко закон парламент

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