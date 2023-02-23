Рада підтримала законопроєкт, який забороняє розголошувати засідання парламенту

Від початку повномасштабної війни Росії проти України засідання Ради проходять у закритому режимі

Рішення підтримали 234 народні обранці

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №9005 щодо заборони поширення інформації про засідання парламенту під час дії воєнного стану. Про це повідомив народний депутат Олексій Ганчаренко.

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За законопроєкт проголосували 234 народні обранці.

«Ну що, закон про поширення інформації з Верховної Ради прийнятий у першому читанні (№9005). Точніше сказати, закон проти Гончаренка і Железняка. За 234.Серед його ініціаторів – великі поборники правди Бойко і Шуфрич. Які не хочуть, щоб інформацію про засідання Ради хтось розголошував. Дуже зручно!», - написав Гончаренко.

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Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України засідання Ради проходять у закритому режимі. Водночас деякі нардепи, наприклад Железняк та Олексій Гончаренко, повідомляють про ухвалені рішення в соціальних мережах.

Також Рада запровадила економічні санкції щодо всіх фінустанов Росії.