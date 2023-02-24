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Росія втратила членство в FATF

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія втратила членство в FATF
FATF рішуче засуджує загарбницьку війну РФ проти України
фото з відкритих джерел

Як зазначається в заяві, дії РФ суперечать основним принципам FATF

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) призупинила членство Росії. Про це йдеться у заяві FATF.

«Дії РФ суперечать основним принципам FATF, спрямованих на сприяння безпеці та цілісності світової фінансової системи. Вони також є грубим порушенням зобов’язань щодо міжнародної співпраці та взаємної поваги, згідно з якими члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати стандарти FATF. З огляду на зазначене, FATF вирішила призупинити членство російської федерації», – заявили у Групі.

У заяві зазначається, що за РФ зберігаються зобов’язання щодо впровадження Стандартів FATF.

«РФ повинна продовжувати виконувати свої фінансові зобов'язання. РФ залишиться членом Глобальної мережі як активний член Євразійської групи з відмивання грошей (ЄАГ) і збереже свої права як члена ЄАГ. FATF буде стежити за ситуацією та розглядати на кожному своєму пленарному засіданні наявність підстав для скасування або зміни цих обмежень. FATF продовжує закликати всі юрисдикції залишатися пильними щодо загроз цілісності, безпеці та безпеці міжнародної фінансової системи, що виникають унаслідок війни РФ проти України», – зазначили в Групі.

Також наголошується, що FATF рішуче засуджує загарбницьку війну РФ проти України і закликає всі юрисдикції «залишатися пильними щодо загроз цілісності, безпеці та безпеці міжнародної фінансової системи, що виникають унаслідок війни РФ проти України».

Також Росію було включено до Списку юрисдикцій, які не співпрацюють із ЄС у сфері оподаткування. Це по суті означає, що країна-агресор опинилась у чорному списку країн, із якими ЄС не бажає працювати у питаннях оподатування. 

Нагадаємо, раніше FATF ввела нові обмеження проти Росії.

Теги: гроші корупція росія

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