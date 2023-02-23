Рада запровадила економічні санкції щодо всіх фінустанов Росії

Санкції запроваджено терміном на 50 років

Парламент підтримав указ президента Володимира Зеленського щодо застосування економічних санкцій до фінансових установ Росії. «За» проголосували 325 нардепів. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Таким чином нардепи затвердити рішення РНБО від 22 лютого «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації».

РНБО вирішила застосувати спеціальні секторальні економічні санкції строком на 50 років до всіх банків, що зареєстровані та знаходяться в РФ, в тому числі:

Будь ласка, читайте текст після реклами

центрального банку Росії;

небанківських кредитних організацій;

операторів платіжних систем;

професійних учасників фондового ринку;

страхових компаній;

інвестфондів;

інших фінустанов, які зареєстровані та надають послуги в Росії.

Вони включають 10 пунктів, зокрема, зупинку правочинів з активами, що належать фінустановам РФ; заборону встановлення ділових відносин, у тому числі кореспондентських; заборону укладання угод та здійснення інвестицій на користь фінустанов РФ.

Також заборонено купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінустанови РФ, за винятком відчуження (у тому числі безоплатного) цінних паперів на користь держави України.

(для перегляду – натисніть на документ)

Крім того, санкції передбачають зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь фінустанов РФ, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів (перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих фінустановами РФ.

Указом передбачене анулювання реєстрації та заборону нових реєстрацій Нацбанком міжнародної платіжної системи, оператором якої є фінустанова РФ, та її учасників. А також учасника фінустанови РФ міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент України.

Забороняється фізичним та юридичним особам вчиняти дії, що призводять до порушення та уникнення введених обмежень.