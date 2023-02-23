Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Рада запровадила економічні санкції щодо всіх фінустанов Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада запровадила економічні санкції щодо всіх фінустанов Росії
фото з відкритих джерел

Санкції запроваджено терміном на 50 років

Парламент підтримав указ президента Володимира Зеленського щодо застосування економічних санкцій до фінансових установ Росії. «За» проголосували 325 нардепів. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Таким чином нардепи затвердити рішення РНБО від 22 лютого «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фінансових установ Російської Федерації».

РНБО вирішила застосувати спеціальні секторальні економічні санкції строком на 50 років до всіх банків, що зареєстровані та знаходяться в РФ, в тому числі:

  • центрального банку Росії;
  • небанківських кредитних організацій;
  • операторів платіжних систем;
  • професійних учасників фондового ринку;
  • страхових компаній;
  • інвестфондів;
  • інших фінустанов, які зареєстровані та надають послуги в Росії.
  • Вони включають 10 пунктів, зокрема, зупинку правочинів з активами, що належать фінустановам РФ; заборону встановлення ділових відносин, у тому числі кореспондентських; заборону укладання угод та здійснення інвестицій на користь фінустанов РФ.

Також заборонено купівлю цінних паперів та інших фінансових інструментів, емітентами яких є фінустанови РФ, за винятком відчуження (у тому числі безоплатного) цінних паперів на користь держави України.

(для перегляду – натисніть на документ)

Крім того, санкції передбачають зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь фінустанов РФ, зупинення обслуговування електронних платіжних засобів  (перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітованих фінустановами РФ.

Указом передбачене анулювання реєстрації та заборону нових реєстрацій Нацбанком міжнародної платіжної системи, оператором якої є фінустанова РФ, та її учасників. А також учасника фінустанови РФ міжнародної платіжної системи, оператором якої є резидент України.

Забороняється фізичним та юридичним особам вчиняти дії, що призводять до порушення та уникнення введених обмежень.

Теги: Верховна Рада санкції росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС не зміг узгодити десятий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ
ЄС не зміг узгодити десятий пакет санкцій проти Росії – ЗМІ
22 лютого, 19:06
Орбан: «Ми будемо підтримувати наші економічні відносини з Росією»
Продовження санкцій ЄС проти Росії: Орбан виступив з новими погрозами
22 лютого, 16:55
Зеленський пропонує Раді затвердити санкції проти фінустанов РФ
Зеленський пропонує Раді затвердити санкції проти фінустанов РФ
22 лютого, 12:10

Економіка

За рік з початку війни мінюст США конфіскував активи проросійських діячів на $500 млн
За рік з початку війни мінюст США конфіскував активи проросійських діячів на $500 млн
За рік війни російські олігархи втратили шалені статки: названо суми
За рік війни російські олігархи втратили шалені статки: названо суми
Путін ні до чого. Аналітики роз’яснили, чому азіатські бренди лишаються у Росії
Путін ні до чого. Аналітики роз’яснили, чому азіатські бренди лишаються у Росії
200% мито на алюміній та удар по банках. США оголосили новий пакет санкцій проти РФ
200% мито на алюміній та удар по банках. США оголосили новий пакет санкцій проти РФ
Росія втратила членство в FATF
Росія втратила членство в FATF
Рада запровадила економічні санкції щодо всіх фінустанов Росії
Рада запровадила економічні санкції щодо всіх фінустанов Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
Хто в Україні може отримати пенсію понад 4000 грн: роз'яснення
9613
Британія вигадала спосіб, як постачати винищувачі Україні
8146
Зарплата від 40 тис. грн без вищої освіти: названо найкращі вакансії в Україні
7136
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
6972
До України з Італії завезено партію небезпечного рису
6718
Генасамблея ООН. Сім країн проголосувало проти миру в Україні (список)

Новини

Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
Вчора, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
Вчора, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54
Окупанти наступають на п’ятьох напрямках і тероризують Херсонщину – Генштаб
22 лютого, 06:38
Переламало навпіл: у Чорному морі затонув суховантаж із росіянами на борту (відео)
21 лютого, 17:50

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту