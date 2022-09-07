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Радбез ООН: Росія погрожує «неприємними сюрпризами»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Радбез ООН: Росія погрожує «неприємними сюрпризами»
Полянський: РФ принесла сюрпризи до засідання Ради безпеки ООН
фото з відкритих джерел

Рада безпеки ООН збереться сьогодні ввечері на засідання щодо України

Перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що Сполучені Штати та Албанія на сьогоднішньому засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй мають намір обговорити фільтрацію громадян України в РФ. Про це Полянський написав у своєму Telegram-каналі.

Полянський підтвердив, що це незручна для Росії тема.

При цьому, заявив Полянський, РФ має що відповісти, є певні сюрпризи.

«Нехай не розслабляються», – написав він.

Раніше повідомлялося, що в середу о 22:00 відбудеться чергове засідання Ради безпеки ООН, яке запросили представники США та Албанії.

Російська делегація традиційно намагається використати Радбез ООН як майданчик для поширення фальшивих наративів та дезінформації, звинувачуючи ЗСУ в атаках на окуповану ЗАЕС, яку регулярно обстрілюють російські війська.

Раніше на запит Росії Радбез ООН обговорював ситуацію на ЗАЕС 11 та 23 серпня.

Теги: Москва росія ООН Радбез ООН Україна

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