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Цинізм окупантів: РФ втретє збирає Радбез ООН через ситуацію на ЗАЕС

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Цинізм окупантів: РФ втретє збирає Радбез ООН через ситуацію на ЗАЕС
Радбез ООН вжзе двічі проводив засідання у зв'язку із ситуацією на Запорізькій АЕС
фото з відкритих джерел

На засіданні гендиректор МАГАТЕ представить звіт про обстановку на ЗАЕС

У вівторок, 6 вересня, Рада Безпеки ООН на запит Росії розгляне ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, передає Укрінформ.

Як повідомили в Секретаріаті Радбезу, очікується виступ генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі, який представить звіт про обстановку на ЗАЕС та розповість про місію експертів агентства з атомної енергії на станцію.

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (22:00 за Києвом).

У середу, 7 вересня, на запит США та Албанії Радбез збереться для обговорення насильницької депортації Росією громадян України. Засідання заплановано на 15:00 (22:00 – за київським часом).

Російська делегація традиційно намагається використати Радбез ООН як майданчик для поширення фальшивих наративів та дезінформації, звинувачуючи ЗСУ в атаках на окуповану ЗАЕС, яку регулярно обстрілюють російські війська.

Раніше на запит Росії Радбез ООН обговорював ситуацію на ЗАЕС 11 та 23 серпня.

Нагадаємо, 1 вересня делегація МАГАТЕ відвідала Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Голова організації Рафаель Гроссі заявив, що за кілька годин роботи на АЕС вдалося зібрати багато важливої інформації і побачити «ключові речі».

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Теги: МАГАТЕ росія ООН Запорізька АЕС

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