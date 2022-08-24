Радбез ООН провів засідання у зв'язку із ситуацією на Запорізькій АЕС

Заступник Генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло закликала припинити воєнні дії навколо ЗАЕС

23 серпня Рада Безпеки ООН провела засідання, присвячене ситуації, яка склалася навколо захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС в Енергодарі Запорізької області. Про це повідомляє сайт ООН.

«Будь-які спроби від'єднати АЕС від української електромережі матимуть катастрофічні гуманітарні наслідки, особливо з огляду на наближення зими, а електрика, яку виробляють на Запорізькій АЕС, належить Україні, заявила заступниця генсека ООН із політичних питань Розмарі Дікарло» – ідеться у повідомленні.

Дікарло закликала припинити воєнні дії навколо ЗАЕС і наголосила, що «будь-яке потенційне пошкодження станції в Запоріжжі буде самогубством».

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця назвав скликане терористичною державою Росією засідання Ради Безпеки ООН марнуванням часу, а виступ постпреда РФ при ООН Василя Небензі – фіктивними звуковими фрагментами та вигаданими фразами.

За словами Кислиці, він хотів би, щоб на такому засіданні Росія озвучила свою заяву про демілітаризацію ЗАЕС, виведення своїх військ та передання станції уряду України.

Небензя також пообіцяв, що доступ міжнародних інспекторів на Запорізьку АЕС буде відкрито «найближчим часом«, і звинуватив Україну в обстрілах станції.

«Щойно Росія виведе свої війська з об'єкта, на якому вони просто не мають права перебувати, загроза ядерної катастрофи зникне», – заявив Кислиця.

Зазначимо, що ситуація на ЗАЕС була однією з ключових тем обговорення на зустрічі президента України Володимира Зеленського, президента Туреччини та генсека ООН у Львові. За словами Зеленського, вони погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на окуповану станцію.

Раніше Головне управління розвідки України повідомило, що на Запорізькій атомній електростанції окупанти продовжили на невизначений термін «вихідні» для українського персоналу, що може свідчити про намір відключити станцію від живлення.