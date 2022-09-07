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Україна в ООН назвала головну умову усунення ядерної загрози на ЗАЕС

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Україна в ООН назвала головну умову усунення ядерної загрози на ЗАЕС
Постпред зазначив, що Україна бере до відома рекомендацію МАГАТЕ
фото з відкритих джерел

Дипломат підкреслив, що Росія використовує ЗАЕС в якості щита для свого особового складу і військової техніки, що і підтвердила місія МАГАТЕ

Світ два рази опинявся за крок від ядерної катастрофи через російські обстріли Запорізької АЕС. Єдиним способом усунути ядерну загрозу є виведення військ РФ. Про це заявив постійний представник в ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу.

Кислиця назвав це ключовою умовою для відновлення «не тільки ядерної безпеки, а й поваги до міжнародного права».

«Головним результатом спільних міжнародних зусиль має стати виведення російського військового і цивільного персоналу з території ЗАЕС, а також з Енергодара. Це, безумовно, відновить безпечну експлуатацію станції, як було до повномасштабної російської війни проти України», – сказав він.

Дипломат підкреслив, що Росія використовує ЗАЕС в якості щита для свого особового складу і військової техніки, що і підтвердила місія МАГАТЕ.

с про створення захисної зони «для запобігання ядерній аварії в результаті фізичного пошкодження, заподіяного військовими засобами», і готова до консультацій з цього питання, «якщо реалізація цієї ініціативи призведе до демілітаризації та деокупації ЗАЕС».

Кислиця також нагадав, що в понеділок через російські обстріли була пошкоджена остання лінія електропередачі, що з'єднує станцію з енергосистемою України.

«Знову, вже вдруге, через російську провокацію Запорізька станція опинилася за крок від ядерної катастрофи», – підкреслив він.

Російська делегація традиційно намагається використати Радбез ООН як майданчик для поширення фальшивих наративів та дезінформації, звинувачуючи ЗСУ в атаках на окуповану ЗАЕС, яку регулярно обстрілюють російські війська.

Раніше на запит Росії Радбез ООН обговорював ситуацію на ЗАЕС 11 та 23 серпня.

Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) представило звіт за підсумками інспекції на Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі. Об'єкт з березня перебуває під контролем російських окупаційних військ, що турбує не тільки владу України, а й світову спільноту. На сайті МАГАТЕ опубліковано звіт на 52 сторінках під назвою «Ядерна безпека та гарантії в Україні. Другий зведений звіт генерального директора».

Основні висновки:

  • Ситуація є безпрецедентною. Це перший випадок воєнного конфлікту на об'єктах великої ядерної енергетики. Ядерна аварія може мати серйозні наслідки всередині країни та за її межами.
  • Життєво важливо, щоб було встановлено постійну присутність МАГАТЕ на ЗАЕС. Це матиме першорядне значення для стабілізації ситуації.
  • Фахівці місії будуть проводити детальну та безперервну роботу з оцінки фізичних збитків об'єктам станції, визначення працездатності основних та резервних систем охорони та безпеки, а також оцінювати умови праці персоналу.
  • МАГАТЕ має конкретний і докладний технічний план надання допомоги в галузі охорони та безпеки. Зокрема, почалося постачання обладнання на Запорізьку АЕС.
  • Для запобігання аварії треба вжити таких заходів, як негайне встановлення зони ядерної безпеки. МАГАТЕ готове негайно розпочати консультації для термінового створення відповідної зони.
  • Також незважаючи на те, що обстріл території ЗАЕС не призвів до аварійної ситуації, зберігається загроза ядерної безпеки та цілісності її об'єктів.

«МАГАТЕ рекомендує негайно припинити обстріл території та її околиць, щоб уникнути подальшого пошкодження станції та пов'язаних з нею об'єктів заради безпеки персоналу та підтримки фізичної недоторканності. Це вимагає згоди всіх відповідних сторін на створення зони ядерної безпеки та захисту навколо ЗАЕС», – йдеться у звіті.

Нагадаємо, 1 вересня делегація МАГАТЕ відвідала Запорізьку атомну електростанцію. Мета місії полягає у захисті атомної станції від можливої ядерної аварії. Інспектори оглянуть на АЕС об'єкти, які стосуються ядерної та радіаційної безпеки.

Голова організації Рафаель Гроссі заявив, що за кілька годин роботи на АЕС вдалося зібрати багато важливої інформації і побачити «ключові речі».

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Теги: росія Україна МАГАТЕ

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