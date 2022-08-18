Залужний, Арестович чи Гордон? Українці шокували результатами опитування про довіру

Під час війни громадяни країни надали перевагу сильним державі та керівництву

Громадяни України в опитуванні, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології, назвали лідерів думок, яким довіряють. 56% респондентів змогли назвати принаймні одне конкретне прізвище.

Верхівка цього рейтингу має такий вигляд: найбільше респондентів назвали Володимира Зеленського (29%), далі йдуть Олексій Арестович (14%) і Олег Жданов (12%). Інші топ-«лідери думок»: Валерій Залужний (9%), Сергій Притула (9%), Віталій Кім (4%), Михайло Подоляк (4%), Олексій Резніков (3%), Дмитро Гордон (3%), Юрій Бутусов (3%).

Крім того, соціологи встановили, що зараз українці надають перевагу ідеї сильної держави та сильного керівництва, ніж демократії в країні. На думку 58% респондентів, зараз Україні потрібен сильний лідер. Й лише 14% вважають демократію важливішою у поточній ситуації.

Про недопустимість конструктивної критики під час війни заявили 62% опитаних. Й лише 32% висловили думку, що навіть зараз повинна зберігатися політична конкуренція.

Позиція респондентів стосовно порушення владою законів, якщо це необхідно для пришвидшення перемоги була наступною: 48% назвали це нормальним, а 41% заявили про недопустимість такого кроку.

Наразі в українському суспільстві панують стримано оптимістичні настрої. Так, на думку 40% респондентів, ситуація в Україні покращується. Ще 29% обрали більш «стриманий» варіант «у чомусь покращується, у чомусь погіршується». А от песимістично налаштовані 22% опитаних – на їхню думку, ситуація наразі погіршується.

Ще 45% респондентів зазначили, що на індивідуальному рівні оцінюють свою адаптованість до поточних реалій на «середньому рівні», 34% – скоріше або повністю адаптувалися. А от 17% опитаних – скоріше або абсолютно не адаптувалися до нових реалій життя.

Нагадаємо, стало відомо, як українці ставляться до військових та ветеранів.

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