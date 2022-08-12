Арестович докладно пояснив, чому окупанти б'ють по території Запорізької АЕС

Арестович пояснив, що головне завдання росіян – «створити картинку» біля АЕС

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прокоментував удари російських окупантів поблизу Запорізької АЕС. За його словами, окупанти б'ють по Нікополю, намагаючись витягнути ЗСУ на вогонь у відповідь. Про це він сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович пояснив, що головне завдання росіян – «створити картинку» біля АЕС.

"Реактори не горять, там б'ють поруч – створюється картинка. Зрозуміло, що вони не хочуть пошкодити АЕС, вони не хочуть завдати ураження свої військам. Вони б'ють по пустирях. Їм важливий дим та картинка, мовляв українські війська б'ють по АЕС», – каже радник Офісу президента.

За його словами, саме тому окупанти б'ють по Нікополю, намагаючись витягнути ЗСУ на вогонь у відповідь, щоб засоби контролю зафіксували стрілянину української артилерії по ЗАЕС.

«Але поки що фіксуємо ми і показуємо, що вони б'ють і по АЕС і по Нікополю», – підсумував Арестович.

Як відомо, 5 серпня окупанти також обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Зафіксовано три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

У МАГАТЕ заявляють, що наразі безпосередньої загрози ядерній безпеці на Запорізької АЕС немає, але потрібне якнайшвидше прибуття на неї експертної місії агентства.

Тим часом учора країни G7 оприлюднили вимоги до Росії щодо Запорізької АЕС.

Днями гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі після обстрілу росіянами Запорізької АЕС попередив про можливу ядерну катастрофу, він наполягає на місії агентства на станцію. Згодом генсек ООН виступив із заявою щодо обстрілів Запорізької АЕС.

Напередодні стало відомо, хто дав наказ замінувати Запорізьку АЕС: розвідка назвала ім'я.

Також Енергоатом повідомив, що окупанти почали процес перепідключення ЗАЕС до Криму.