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День Державного Прапора: військові звернулися до українців

Надія Клочко
glavcom.ua
День Державного Прапора: військові звернулися до українців
День Прапора в Україні відзначають 23 серпня
фото з відкритих джерел

Українське військо вітає співвітчизників із Днем Прапора

В Україні 23 серпня відзначають державне свято – День Державного Прапора. З цієї нагоди військові, які боронять нашу землю від російської навали, привітали українців.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців, опублікувавши потужне фото з державним прапором.

День Державного Прапора: військові звернулися до українців фото 1

У Генеральному штабі Збройних Сил України наголосили, що український прапор приведе до перемоги і вічно майорітиме над незалежною й демократичною Україною в межах її міжнародно визнаних державних кордонів. У відомстві також розповіли історію творення українського прапора, яка бере свій початок ще з часів Київської Русі.

Командування ССО зазначило, що разом з державним прапором українські військові йдуть у бій.

«Разом з тобою ми йдемо в бій, з гордістю підіймаємо тебе над звільненими від окупантів українськими землями. Ти символ, який надає сил нищити ворога ще з більшою люттю. Ти майорітимеш над всіма українськими землями. З Днем Державного Прапора від воїнів ССО»,
– йдеться у повідомленні.

День Державного Прапора: військові звернулися до українців фото 2

Командування Повітряних сил ЗСУ наголосило, що український прапор – частина нашої душі. Разом з ними ми боремося й обов'язково переможемо. Прапор – символ української свободи.

«У нас є ціль і жага до перемоги, заради якої ми готові йти до кінця, міцно стиснувши наш стяг у долонях, творити долю країни і її майбутнє», – зазначається у дописі.

День Державного Прапора: військові звернулися до українців фото 3

В Оперативному командуванні «Північ» підкреслили, що поєднання блакитного та жовтого кольорів стало символом боротьби та незламності. Сьогодні прапор України омивається кров'ю захисників, майорить у десятках країн по всьому світу, а також викликає роздратування у ворога.

«Саме за те, щоб стяг України не зник і не замінився ніяким іншим, триває війна за незалежність, ідентичність та свободу», – наголошують військові.

День Державного Прапора: військові звернулися до українців фото 4

У державній прикордонній службі пообіцяли українцям, що невдовзі наш прапор майорітиме в кожному куточку країни.

«Коли безмежна блакить та золоте колосся зливаються в одне ціле, то з'являється він – синьо-жовтий стяг. А з ним – і наші незалежність, свобода й сила», – підкреслили прикордонники.

Представниця Міністерства оборони Ганна Маляр зазначила, що український прапор викликає у неї почуття, де б вона не була. Кожен українець сприймає ці кольори серцем.

День Державного Прапора: військові звернулися до українців фото 5

Оприлюднило привітання і Міністерство у справах ветеранів. 

День Державного Прапора: військові звернулися до українців фото 6

Сухопутні війська також привітали українців з Днем Прапора. 

День Державного Прапора України – державне свято, яке відзначається щороку 23 серпня. Офіційно це свято було запроваджене наказом президента України Леоніда Кучми 2004 року. Документ був доповнений наступним президентом Віктором Ющенко, який заснував традицію піднімати синьо-жовтий стяг під час всіх державних свят.

Нагадаємо, у середу, 24 серпня, до Дня Незалежності у Національному музеї історії України відкриється виставка «Прапори Незалежності». На виставці представлено 17 унікальних прапорів.

Читайте також: День прапора України: історія свята та цікаві факти
Теги: ЗСУ прапор День Незалежності Валерій Залужний

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