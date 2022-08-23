День Державного Прапора: військові звернулися до українців
Українське військо вітає співвітчизників із Днем Прапора
В Україні 23 серпня відзначають державне свято – День Державного Прапора. З цієї нагоди військові, які боронять нашу землю від російської навали, привітали українців.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав українців, опублікувавши потужне фото з державним прапором.
У Генеральному штабі Збройних Сил України наголосили, що український прапор приведе до перемоги і вічно майорітиме над незалежною й демократичною Україною в межах її міжнародно визнаних державних кордонів. У відомстві також розповіли історію творення українського прапора, яка бере свій початок ще з часів Київської Русі.
Командування ССО зазначило, що разом з державним прапором українські військові йдуть у бій.
«Разом з тобою ми йдемо в бій, з гордістю підіймаємо тебе над звільненими від окупантів українськими землями. Ти символ, який надає сил нищити ворога ще з більшою люттю. Ти майорітимеш над всіма українськими землями. З Днем Державного Прапора від воїнів ССО»,
– йдеться у повідомленні.
Командування Повітряних сил ЗСУ наголосило, що український прапор – частина нашої душі. Разом з ними ми боремося й обов'язково переможемо. Прапор – символ української свободи.
«У нас є ціль і жага до перемоги, заради якої ми готові йти до кінця, міцно стиснувши наш стяг у долонях, творити долю країни і її майбутнє», – зазначається у дописі.
В Оперативному командуванні «Північ» підкреслили, що поєднання блакитного та жовтого кольорів стало символом боротьби та незламності. Сьогодні прапор України омивається кров'ю захисників, майорить у десятках країн по всьому світу, а також викликає роздратування у ворога.
«Саме за те, щоб стяг України не зник і не замінився ніяким іншим, триває війна за незалежність, ідентичність та свободу», – наголошують військові.
У державній прикордонній службі пообіцяли українцям, що невдовзі наш прапор майорітиме в кожному куточку країни.
«Коли безмежна блакить та золоте колосся зливаються в одне ціле, то з'являється він – синьо-жовтий стяг. А з ним – і наші незалежність, свобода й сила», – підкреслили прикордонники.
Представниця Міністерства оборони Ганна Маляр зазначила, що український прапор викликає у неї почуття, де б вона не була. Кожен українець сприймає ці кольори серцем.
Оприлюднило привітання і Міністерство у справах ветеранів.
Сухопутні війська також привітали українців з Днем Прапора.
Нагадаємо, у середу, 24 серпня, до Дня Незалежності у Національному музеї історії України відкриється виставка «Прапори Незалежності». На виставці представлено 17 унікальних прапорів.
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