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    Радники Байдена і Путіна обговорили ситуацію в Україні

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    Білий дім розповів про переговори Саллівана та Ушакова - Радники Байдена і Путіна обговорили ситуацію в Україні
    Білий дім розповів про переговори Саллівана та Ушакова
    фото з відкритих джерел

    Американська сторона та їхні союзники віддають перевагу дипломатичному шляху вирішення безпеки та стратегічних проблем, нагадали в Білому домі.

    Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван провів телефонні переговори з радником президента РФ із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Однією з головних тем було українське питання, повідомляє пресслужба Білого дому.

    «Салліван підтвердив наше серйозне занепокоєння нарощуванням російської армії біля кордону з Україною і підкреслив, що Сполучені Штати продовжуватимуть тісно координувати свої дії з нашими європейськими союзниками та партнерами», – йдеться у повідомленні.

    Салліван також підкреслив, що США та інші західні країни воліють дипломатичний шлях вирішення безпеки та стратегічних проблем.

    Крім того, у Білому домі нагадали, що останніми днями в Україні та Росії перебувала з візитом помічниця держсекретаря США з Європи та Євразії Карен Донфрід, яка проводила переговори із цього ж питання.

    У четвер, 16 грудня, вона планує провести консультації із членами НАТО у Брюсселі «для вироблення скоординованого підходу».

    Нагадаємо, у січні посол США в Росії Джон Салліван заявив, що Сполучені Штати Америки та країни Європейського союзу не мають наміру послаблювати санкції, введені проти Росії через окупацію Криму.

    Теги: Росія США радник
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    Радники Байдена і Путіна обговорили ситуацію в Україні