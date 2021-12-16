Радники Байдена і Путіна обговорили ситуацію в Україні

Білий дім розповів про переговори Саллівана та Ушакова

Американська сторона та їхні союзники віддають перевагу дипломатичному шляху вирішення безпеки та стратегічних проблем, нагадали в Білому домі.

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван провів телефонні переговори з радником президента РФ із зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Однією з головних тем було українське питання, повідомляє пресслужба Білого дому.

«Салліван підтвердив наше серйозне занепокоєння нарощуванням російської армії біля кордону з Україною і підкреслив, що Сполучені Штати продовжуватимуть тісно координувати свої дії з нашими європейськими союзниками та партнерами», – йдеться у повідомленні.

Салліван також підкреслив, що США та інші західні країни воліють дипломатичний шлях вирішення безпеки та стратегічних проблем.

Крім того, у Білому домі нагадали, що останніми днями в Україні та Росії перебувала з візитом помічниця держсекретаря США з Європи та Євразії Карен Донфрід, яка проводила переговори із цього ж питання.

У четвер, 16 грудня, вона планує провести консультації із членами НАТО у Брюсселі «для вироблення скоординованого підходу».

Нагадаємо, у січні посол США в Росії Джон Салліван заявив, що Сполучені Штати Америки та країни Європейського союзу не мають наміру послаблювати санкції, введені проти Росії через окупацію Криму.