Зеленський заявив, що готовий до будь-якого формату перемовин з Росією

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого формату перемовин з Росією

Зеленський зауважив, що розглядає можливість зустрічі лідерів «нормандського формату»

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до будь-якого формату перемовин для врегулювання ситуації на Донбасі. Про це Зеленський заявив під час спілкування зі ЗМІ у Брюсселі.

«Україна готова до будь-якого формату перемовин з Російською Федерацією щодо врегулювання цього процесу. Ми про це говоримо відкрито і вже не вперше. Потрібне таке саме бажання зупинити війну і з боку Російської Федерації», – сказав президент.

Зеленський зауважив, що розглядає можливість зустрічі лідерів «нормандського формату», проте наголосив, що це має бути «не саміт заради саміту».

Зокрема, глава держави очікує на врегулювання трьох питань: щодо режиму припинення вогню, обміну утримуваними особами і відкриття КПВВ на Донеччині й Луганщині.

«Це повинні довести лідери нормандського формату до Російської Федерації, й результатом цього має бути зустріч у нормандському форматі, якщо Росія дійсно зацікавлена у врегулюванні цього питання», - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 15 грудня у Брюсселі пройшла зустріч трьох «нормандських» лідерів – Зеленського, Шольца і Макрона. Лідери обговорювали врегулювання конфлікту на Донбасі.

Сьогодні також Зеленський попросив Азербайджан допомогти у звільненні бранців Кремля.

Ще у Брюсселі Зеленський озвучив президенту Євроради стратегічну мету України.

Як відомо, 15 грудня президент Володимир Зеленський прибув з дводенним робочим візитом до Брюсселя для участі в шостому саміті Східного партнерства.

Саміт Східного партнерства відбудеться за участі шести країн та лідерів ЄС і країн-членів Євросоюзу. У ньому беруть участь Вірменія, Азербайджан, Грузія, Молдова та Україна. Білорусь зупинила участь у Східному партнерстві, але ЄС продовжує взаємодію із суспільством Білорусі.

Східне партнерство є форматом співпраці ЄС зі східними сусідами, що має на меті посилити політичні й економічні зв’язки цих країн з Євросоюзом.

Нещодавно депутат Європейського парламенту Зігфрід Мурешан заявив, що співпраця України, Молдови та Грузії у форматі Асоційованого тріо повинна перш за все включати обміни між людьми, неурядовими організаціями та молоддю.