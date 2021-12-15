Сенат США схвалив оборонний бюджет: для України передбачено $300 млн

Документ ухвалили у Сенаті 89 голосами проти 10, направивши оборонний бюджет на підпис президента

Бюджет на 2022 рік включає виділення $300 млн на військову допомогу Україні, що на 50 млн більше, ніж передбачалося раніше

Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на 2022 рік на суму $778 млрд, який передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні. Про це пише Axios.

Документ ухвалили 89 голосами проти 10, направивши оборонний бюджет на підпис президента Джо Байдена після кількох тижнів затримки.

Проєкт бюджету передбачає виділення $300 млн на надання підтримки Україні, що на $50 млн більше, ніж запитував президент Байден, включаючи $75 мільйонів на летальне озброєння.

Водночас, до проєкту бюджету не увійшла поправка, яка передбачала санкції щодо компанії-оператора Nord Stream 2 AG.

Загалом проєкт закону передбачає $770 млрд на військові витрати, що на 25 мільярдів більше, ніж просив президент Байден, і приблизно на 5% більше, ніж передбачав минулорічний бюджет.

Він також передбачає $4 млрд для Європейської оборонної ініціативи та $150 млн для співробітництва у сфері безпеки в країнах Балтії.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну. Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

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