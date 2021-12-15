Російського співака, з яким Лобода збиралася зустрічати Новий рік, забрали до психлікарні

За тиждень Григорій Лепс потрапив до установи вже вдруге

Знаменитого російського співака Григорія Лепса, з яким українська співачка Світлана Лобода збиралася зустрічати Новий рік, госпіталізували в Москві. Йому знадобилася допомога психіатра. Як повідомив Telegram-канал Mash, за тиждень співак вже двічі потрапляв до лікарні.

Зазначимо, що тиждень тому стало відомо, що дружина Лепса Анна Шапликова після 20 років шлюбу подала на розлучення.

Повідомляється, що вперше до лікарні Лепс загримів у дуже п'яному стані. На пропозицію лікарів залишитися на стаціонарі, співак почав поводитися буйно і неадекватно. Знадобилася допомога психбригади. Артиста хотіли направити до реанімації.

«Спершу Лепс був дуже п'яний і зізнався, що останнім часом найкращий день до нього не заходить, та й щасливим як ніхто він себе назвати вже не може. Лікарі запропонували залишитися в лікарні, але Григорій зробився буйним і неадекватним», – йдеться в повідомленні.

Лікар виписав Лепсу сильнодійні препарати та порадив лікування у спецклініці, проте він відмовився.

Вже за день артист знов потрапив до лікарні і знов дуже п'яним. Його доправила охорона.

Минулу ніч виконавець провів у лікарні. Однак на ранок звідти втік.

Крім психологічних проблем, лікарі підозрюють у нього гіпертонічний криз.

Нагадаємо, раніше московський концертний зал «Барвиха Luxury Village» анонсував виступ у новорічну ніч української співачки Світлани Лободи та Григорія Лепса.

фото: «Барвиха Luxury Village»

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода, яка поїхала до Росії після початку війни, намагається повернутися на український ринок.

Опальна українська співачка Таїсія Повалій, яка втекла в Росію після подій 2014 року, приїхала до Києва та дала перше інтерв'ю за сім років мовчання.

Нещодавно Ані Лорак, яка проміняла Україну на життя в країні-агресорі Росії, також вперше за сім років дала інтерв'ю українському телеканалу.